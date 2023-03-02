【《体能之巅》节目冠军造假争议懒人包】亚军郑海民接受专访输得很委屈，最新第三位选手出面回应！

早先《体能之巅》节目制作人回应爆料时说：「我一定会坚守住过去一年我们全力以赴的努力成果，用谎言可以变得有名，但绝不会成为事实」结果被打脸了…。

在全世界都受到超高人气关注、连 BTS 防弹少年团田柾国也直播观赏的 Netflix 真人实境秀《体能之巅：百人大挑战》於2月21日选出最终优胜者，冠军由混合健身选手禹秦熔夺得，出乎所有观众的意料之外。



但却在播出后不久，传出了「最后一场比赛因设备问题、总决赛进行了三次」的争议。



补充说明：总决赛选手们要持续拉长绳，先拉完的人就获胜，亚军选手郑海民本来一路领先，拉绳长度甚至明显远超过冠军禹秦熔，但比赛到最后郑海民完全拉不动，本以为是他到最后没力气了，而由毅力十足的禹秦熔最终拉完获胜，现在看来却成为了产生争议性的关键画面。

制作组与制作人先后出面回应，否认网上谣言

由於争议越来越大，制作组出面回应「并没有进行很多次总决赛，是不实的爆料」比赛过程没多久后就出现设备噪音问题，暂停比赛和重新开始比赛都有得到两位选手的同意。

节目制作人也随后在IG发文感谢观众们的支持，并补上了这一句话：「我一定会坚守住过去一年我们全力以赴的努力成果，用谎言可以变得有名，但绝不会成为事实。」



亚军郑海民选手接受了专访

在这之后，亚军选手郑海民终於出面回应这件事情，表示自己本来是都拒绝了媒体的采访邀约，但看到官方与制作人的回应后，决定亲自出面回应。



比赛一开始，我们的差距就很大了，在一旁观赛的选手们也说，（拉绳长度）大概有差了三倍多，但在比赛过半时，（冠军）禹秦熔举手主张因为机器太吵了，制作组出来确认机器并无问题可以继续比赛，但因为禹秦熔选手抗议，制作组有将设备力度调低，还在机器上涂了润滑油，并重新开始了比赛。

之后就在快结束时，制作组又大喊暂停了比赛，并要求选手们先离开现场，但（亚军）郑海民选手觉得不能离开现场，制作组却说因为音响问题，继续拍下去会不能播放，只要郑海民选手允许，希望能重新进行一次比赛，制作组更表示为了公平，会事先帮郑海民选手剪断一部份的绳子，（冠军）禹秦熔选手也同意了，但郑海民一直表示自己快用完力气了，真的没办法，但制作组却对郑海民说：「可以给你休息时间，或者明天再重新比赛也可以，你愿意的都会帮你做到。」



但因为当时几百个人都在等待著节目的录制，郑海民选手实在是说不出「明天再重新比赛」的这句话，只好答应了制作组的要求，当天直接重新开始了比赛。重新比赛后，不确定制作组是否真的帮郑海民选手剪断了他领先的那部份绳子，之后不确定是不是设备出了问题，或者郑海民选手真的没力气了，绳子怎么拉也拉不动，最终输了这场比赛。

之后，郑海民选手要求制作组把上述的所有过程，甚至是突发状况都要完整如实的播放出去，早先答应都愿意帮他做到的制作组却突然改变态度表示：「参赛者不能干涉节目剪辑。」这时郑海民选手才后悔了答应重新比赛的决定，郑海民选手表示：「我不是想要冠军和奖金，更不是要攻击（冠军）禹秦熔选手，只是希望能播放我是怎么输的就够了，这样我就能当成是美好的回忆，身为体育人，这样略过所有过程，只播放我无力的败北，实在是无法接受。」

在看完这一整段专访后，大部份对於最后一集结果感到疑惑的观众们，纷纷上网留言应援郑海民选手，并要求制作组出面回应，也希望能看到真实完整的节目过程。

第三位选手出面回应现场的情况

而另一位参赛选手马善浩也拍片说到了总决赛的事情，他们是透过萤幕看现场转播，看比赛时（亚军）郑海民选手确实是领先很多的状况，比赛也有中断过，但没办法听到两人与制作组的对话。最终禹秦熔选手赢得冠军，结果令众人都相当吃惊。对於这样逆转的结果，有要恭喜的人、也有要安慰的人，更希望大家都不要再攻击选手们了。



而马善浩选手跟（冠军）禹秦熔选手一起拍影片收到很多的恶意留言，目前已把这个影片转成了不公开的状态。

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