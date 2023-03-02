【《體能之巔》節目冠軍造假爭議懶人包】亞軍鄭海民接受專訪輸得很委屈，最新第三位選手出面回應！

早先《體能之巔》節目製作人回應爆料時說：「我一定會堅守住過去一年我們全力以赴的努力成果，用謊言可以變得有名，但絕不會成為事實」結果被打臉了…。

在全世界都受到超高人氣關注、連 BTS 防彈少年團田柾國也直播觀賞的 Netflix 真人實境秀《體能之巔：百人大挑戰》於2月21日選出最終優勝者，冠軍由混合健身選手禹秦熔奪得，出乎所有觀眾的意料之外。



但卻在播出後不久，傳出了「最後一場比賽因設備問題、總決賽進行了三次」的爭議。



補充說明：總決賽選手們要持續拉長繩，先拉完的人就獲勝，亞軍選手鄭海民本來一路領先，拉繩長度甚至明顯遠超過冠軍禹秦熔，但比賽到最後鄭海民完全拉不動，本以為是他到最後沒力氣了，而由毅力十足的禹秦熔最終拉完獲勝，現在看來卻成為了產生爭議性的關鍵畫面。

製作組與製作人先後出面回應，否認網上謠言

由於爭議越來越大，製作組出面回應「並沒有進行很多次總決賽，是不實的爆料」比賽過程沒多久後就出現設備噪音問題，暫停比賽和重新開始比賽都有得到兩位選手的同意。

節目製作人也隨後在IG發文感謝觀眾們的支持，並補上了這一句話：「我一定會堅守住過去一年我們全力以赴的努力成果，用謊言可以變得有名，但絕不會成為事實。」



亞軍鄭海民選手接受了專訪

在這之後，亞軍選手鄭海民終於出面回應這件事情，表示自己本來是都拒絕了媒體的採訪邀約，但看到官方與製作人的回應後，決定親自出面回應。



比賽一開始，我們的差距就很大了，在一旁觀賽的選手們也說，（拉繩長度）大概有差了三倍多，但在比賽過半時，（冠軍）禹秦熔舉手主張因為機器太吵了，製作組出來確認機器並無問題可以繼續比賽，但因為禹秦熔選手抗議，製作組有將設備力度調低，還在機器上塗了潤滑油，並重新開始了比賽。

之後就在快結束時，製作組又大喊暫停了比賽，並要求選手們先離開現場，但（亞軍）鄭海民選手覺得不能離開現場，製作組卻說因為音響問題，繼續拍下去會不能播放，只要鄭海民選手允許，希望能重新進行一次比賽，製作組更表示為了公平，會事先幫鄭海民選手剪斷一部份的繩子，（冠軍）禹秦熔選手也同意了，但鄭海民一直表示自己快用完力氣了，真的沒辦法，但製作組卻對鄭海民說：「可以給你休息時間，或者明天再重新比賽也可以，你願意的都會幫你做到。」



但因為當時幾百個人都在等待著節目的錄製，鄭海民選手實在是說不出「明天再重新比賽」的這句話，只好答應了製作組的要求，當天直接重新開始了比賽。重新比賽後，不確定製作組是否真的幫鄭海民選手剪斷了他領先的那部份繩子，之後不確定是不是設備出了問題，或者鄭海民選手真的沒力氣了，繩子怎麼拉也拉不動，最終輸了這場比賽。

之後，鄭海民選手要求製作組把上述的所有過程，甚至是突發狀況都要完整如實的播放出去，早先答應都願意幫他做到的製作組卻突然改變態度表示：「參賽者不能干涉節目剪輯。」這時鄭海民選手才後悔了答應重新比賽的決定，鄭海民選手表示：「我不是想要冠軍和獎金，更不是要攻擊（冠軍）禹秦熔選手，只是希望能播放我是怎麼輸的就夠了，這樣我就能當成是美好的回憶，身為體育人，這樣略過所有過程，只播放我無力的敗北，實在是無法接受。」

在看完這一整段專訪後，大部份對於最後一集結果感到疑惑的觀眾們，紛紛上網留言應援鄭海民選手，並要求製作組出面回應，也希望能看到真實完整的節目過程。

第三位選手出面回應現場的情況

而另一位參賽選手馬善浩也拍片說到了總決賽的事情，他們是透過螢幕看現場轉播，看比賽時（亞軍）鄭海民選手確實是領先很多的狀況，比賽也有中斷過，但沒辦法聽到兩人與製作組的對話。最終禹秦熔選手贏得冠軍，結果令眾人都相當吃驚。對於這樣逆轉的結果，有要恭喜的人、也有要安慰的人，更希望大家都不要再攻擊選手們了。



而馬善浩選手跟（冠軍）禹秦熔選手一起拍影片收到很多的惡意留言，目前已把這個影片轉成了不公開的狀態。

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