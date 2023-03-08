明星要做好表情管理喔！朴叙俊贴心为大笑的Jennie挡镜头

演员朴叙俊和BLACKPINK JENNIE在巴黎时装周上相遇。

时尚杂志《DAZED》在官方SNS上公开了「CHANEL 2023 F/W」时装秀现场影片，Jennie和朴叙俊同场看秀，两人并排站在一起，对著照相机摆出姿势。 朴叙俊挥著胳膊跟Jennie开玩笑，Jennie被逗到笑得合不拢嘴。 朴叙俊看到笑得前俯后仰的Jennie，想到艺人在镜头前需要做好表情管理，於是很贴心地站到她面前挡住了镜头。



当天出席活动的朴叙俊穿了一件白色衬衣，搭配CHANEL经典格纹外套，将浏海全部后梳，只留下一搓头发随意地落在额头上，打造时尚精致潮男LOOK。



而Jennie穿了一条简单素净的白色连衣裤，烟熏妆+编发造型充满野性的味道。 她的右眼下贴著创可贴，丝毫没有影响到她一丝美貌，反倒平添一份酷帅感。 此前Jennie已经解释过伤口，表示是自己因训练不慎摔倒，导致眼下受伤，希望粉丝们不要担心她的伤势。



此外，朴叙俊参与录制的综艺节目《瑞镇家》正在热播中。 Jennie所属的BLACKPINK将截至止6月进行世界巡回演唱会「BORN PINK」。

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