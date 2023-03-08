好尴尬！KBS的50周年演唱会背景画面播《太阳的后裔》宋慧乔&宋仲基热吻戏...观众：太没眼色了吧～

KBS的做法也太白目了吧！！！

前不久韩国电视台三大社之一的KBS为庆祝创建50周年举办了演唱会，邀请了不少明星艺人前往。 演员曹政奭的妻子、歌手Gummy受邀登台亮相，演唱了热门韩剧《太阳的后裔》的OST《You Are My Everything》。 到这里为止一切都很正常，毕竟《太阳的后裔》是KBS电视台的经典作品之一，最高收视率达到38.8%，出现在创社50年晚会上是自然的。



只是Gummy唱歌时舞台画面上呈现出来的影像资料非常尴尬，竟然有《太阳的后裔》里男女主角宋仲基和宋慧乔坐在卡车上热吻的画面。 虽然是电视剧里的场景，但戏外两人早已离婚，宋仲基前不久还刚刚宣布再婚且要当爸爸了，此时播出这类画面确实少了眼见。



相关画面播出后就在韩国观众之间引发热议，不少人留言称：「为什么一定要放接吻的镜头，麻烦有点眼色吧」、「哈哈哈哈，是不是故意的」、「电视台明显是在火上浇油」、「虽然两人都是演员，这是他们的工作，但毕竟已经离婚，没必要再翻出来播出吧」、「男方都再婚了，还要再被拉出来」。



宋慧乔和宋仲基在2016年合作了《太阳的后裔》，谱写了一段军官和医生的罗曼史，双宋的爱恋也从戏里延续到了戏外，两人的大婚被称是「世纪婚礼」，受到极大的关注。 只是他俩的爱情没能走到最后，结婚不到2年就协议离婚，令广大CP粉心碎。

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