韩系大神Zion.T将於4月15日三度来台开唱~预告演唱会歌单保证精彩有共鸣！

在南韩，只要讲到「杨花大桥」这首歌，堪称无人不知、无人不晓，以儿子视角，仅用简单易懂的词句，便传递深厚情感的国民好歌，也蔓延至世界各地歌迷的心，纷纷对创作鬼才Zion.T赞叹不已，当然不光如此，Zion.T的无数作品均受到歌迷与乐评人喜爱，例如近期在电影「尚气与十环传奇」与日本歌手星野源合作的插曲「NOMAD」，以及与SLOM合作的「ANIRAGO」等，都是创下天花板级流量的佳作！

Zion.T第三度来台开唱，并订於4/15（六）於TICC台北国际会议中心举办「2023 Zion.T SOLO TAIPEI CONCERT」，此次行程非常紧凑，不光各地商演邀约，他也是各大歌手争相邀约合作的制作人之一，因此这次能乔到档期，将这位具有多元魅力的艺人带来台湾，可谓相当荣幸！



面对即将第三次来台，对台湾美食印象甚好的Zion.T，在采访中透露：「希望能再次品尝到更多台湾的好滋味！透过歌迷与相关网路介绍，让我知道台湾除了火锅、鸡排、珍奶与凤梨酥外，还有很多值得品尝的美食！非常欢迎台湾歌迷能推荐给我，你们觉得很棒的菜单喔！」。



节目名称：2023 Zion.T SOLO TAIPEI CONCERT

演出日期：2023/4/15 (六) 18：00

演出地点：台北国际会议中心 TICC

演出地址：台北市信义区信义路五段1号

主办单位：华艺娱乐股份有限公司

协办单位：远大娱乐股份有限公司

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻