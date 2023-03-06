人气选秀节目《PEAK TIME》也爆校园霸凌！24点金贤在被指控，制作单位确认中

JTBC推出的人气选秀节目《PEAK TIME》，以让被埋没的团体有机会发光为主题，参赛者都是想卷土重来的爱豆，或是才刚起步的新人，一开播就相当受欢迎，声量逐渐超越以练习生选秀为主的Mnet《Boys Planet》。

然而，几小时前纷纷有韩媒报导《PEAK TIME》爆出校园霸凌争议，起因是上午有篇网路贴文，原PO自称是参赛者24点金贤在小学到初中的同学，虽然现在已经成年，但过往的不堪的记忆仍不断折磨著自己，自己从初中一年级到三年级间，无数次想过要结束生命。

原PO写道自己小时候家庭状况不好，没有好好洗漱就去上学的话，就会被金贤在耻笑他「味道XX」，他躲避金贤在的过程还曾伤到手指，但金贤在连道歉都没道歉。又因为他们生活的地方是岛屿，父母之间都认识，就算知道也当作是孩子间玩闹而不了了之。当金贤在以BLACK6IX活动的时候，原PO还是忍耐著，而这次金贤在以《PEAK TIME》重新出现，原PO表明自己产生呕吐感与害怕感。



《PEAK TIME》制作单位表示已接获消息，正在调查事实与否。按照其他节目的先例，若查证属实，金贤在很可能直接被退赛。



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