《Signal》金银姬编剧新作《恶鬼》公开惊悚预告！金泰梨&吴正世「撞鬼历险记」6月开播

金牌编剧金银姬的新作《恶鬼》公开最新预告。

《恶鬼》由金泰梨和吴正世联袂主演，讲述了被鬼附身的女人，和能够看见鬼魂的男人之一起追寻神秘命案的故事。 预告以诡异的黄昏调灯光拉开了帷幕，女孩哼著歌走在溪水里的石头上，一个男子问道：「你看得见吗，你身上跟著鬼魂！」女孩又从老人手里拿到了一个旧盒子，原来是爸爸特意特意留给她的物件，离奇死亡案接二连三的发生，到底是谁在作怪？



金泰梨饰演的「具善英」是一个连续考了9年公务员考试的准备生，早上打零工做兼职挣钱，晚上刻苦学习，在某一天她打开了离世的父亲留给她的旧盒子之后，周围就经常发生离奇惨案，善英也发现自己变得越来越不同了。



男一号「廉海相」由吴正世饰演，他是一名财阀家庭出身的民俗学教授，能够看到鬼与神，一次机缘巧合之下他结识了善英，却也意外地看到了小时候在自己面前杀死妈妈的恶鬼。 此前，孔刘也接到过男主角提案，但最终辞演，最后敲定了演技派吴正世出演。



年轻演员洪庆扮演警校第一名毕业的强力犯罪搜査队警卫，一心只想晋升的李洪思，无意之中和善英、海相纠缠在了一起，见识到了各种各样离奇的事件。



《恶鬼》是金银姬的最新作品，在此之前她写过《Signal》、《幽灵》、《尸战朝鲜》等爆款剧编剧，加上金泰梨、吴正世和洪庆都是韩国高人气且演技在线的演员，令观众十分期待。 该剧预计2023年6月开播。

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