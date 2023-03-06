《浪漫速成班》郑敬淏&全道嬿闹市区街头热吻，让人立刻想到了这部火爆旧韩剧

《浪漫速成班》正式落幕，对於大结局的热吻场景，观众们意见不一。

郑敬淏和全道嬿携手主演的罗曼史剧《浪漫速成班》於日前落下帷幕，大结局中南行善（全道嬿 饰）和崔直说（郑敬淏 饰）约定结婚，迎来浪漫Happy Ending。 行善通过了考试，一直推迟的婚礼终於可以举行了，两人的恋爱关系也到了公开的时候，不再惧怕任何人，幸福的俩人在街头不顾路人地甜蜜热吻，这一幕令电视机前的观众反应不一。



#일타스캔들 이게 지금 궁 엔딩도 아니고... 내가 본 게 치열행선 길거리 키스 맞음? pic.twitter.com/byVVqux0Qw — 해 (@aboutloveknot) March 5, 2023

有不少观众表示心动指数直线飞升，修成正果的俩人非常可爱。 不过也有部份观众觉得「这种事情如果发生在现实生活中，觉得很尴尬」。

这一幕是不是特别眼熟呢？ 2006年的热门韩剧《宫》也有相同的一幕，甚至可以说是「街头热吻」的鼻祖剧，Kiss戏播出之后轰动一时，尹恩惠和朱智勋站在明洞街头，相拥激情热吻，身旁全是围观的路人，当时有不少观众在猜是临演还是真的是路人。 后来尹恩惠在《认识的哥哥》中解释了这一幕，表示身边其实都是真路人，因为绝对不能NG导致她和朱智勋压力巨大，并且摄影机躲在远处拍摄，他俩又都是新人时期，非常的紧张，虽然在剧中两人是皇太子与妃子，但在路人们的眼里，就是两个艺人在接吻。 那时制作人还在旁边大喊给出指令：「停！就站在那里！把帽子拿下来。 」然后亲完就叫他们赶紧走，当时吻戏还是未播状态，所以也引起了不小的轰动。



궁 레전드 명동 길거리 키스씬

촬영하는건지 전혀 모르고 실제 시민들 사이에

들어가서 찍은 거.. 제작진들도 멀리 있었음,, pic.twitter.com/5fBqDn2y8B — 상상 (@imagine__Drama) March 5, 2023

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