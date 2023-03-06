TVING继《致我的星星2》再推BL剧！车瑞元&孔灿《非意图的恋爱谈》17日首播，预告被赞颜值绝了～

由主演《第二任丈夫》的车瑞元，与主演过《致我的名字》的B1A4成员孔灿，两人携手的BL剧《非意图的恋爱谈》，确定要在本月17日於TVING开播。

《非意图的恋爱谈》（비의도적 연애담，又译非故意恋爱谈、意外的恋爱史）剧情讲述以有目的、有意图的的关系开始，却意外发展恋情的爱情故事，车瑞元饰演性格很难搞的天才陶艺家「尹泰俊」，孔灿饰演为了说服尹泰俊而努力的大企业总务科员工「池元英」。编剧为《在你视线停留的地方》申智安，导演为《Peach Of Time》张义顺，



《非意图的恋爱谈》去年6月宣布主演，年底就开始进行宣传，陆续释出了‎多张令人心动的海报吊人胃口‎（←你不能没看过><），但都没有公开播出的平台，近期才确定落脚韩国大型串流平台（OTT）TVING，是TVING继去年的《致我的星星2》之后再播出BL剧。

▼‎《致我的星星2》（To My Star 2）



TVING已陆续释出剧组阅读剧本影片，还有两支没有台词的纯视觉预告，预告了也许会有两对CP即将诞生，另一对是元泰民（原名元衡薰）饰演的「高浩泰」，一个像无业游民但认真生活的男子，道允饰演的「东希」则是尹泰俊亲近的朋友。看了这些影片，YouTube与Theqoo网友目前都称赞《非意图的恋爱谈》「视觉绝了」，更有人直呼根本是「颜值美食店」、「颜值派对」。



《非意图的恋爱谈》将在17日韩国时间中午12点於TVING独家公开。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻