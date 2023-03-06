TVING繼《致我的星星2》再推BL劇！車瑞元&孔燦《非意圖的戀愛談》17日首播，預告被讚顏值絕了～

由主演《第二任丈夫》的車瑞元，與主演過《致我的名字》的B1A4成員孔燦，兩人攜手的BL劇《非意圖的戀愛談》，確定要在本月17日於TVING開播。

《非意圖的戀愛談》（비의도적 연애담，又譯非故意戀愛談、意外的戀愛史）劇情講述以有目的、有意圖的的關係開始，卻意外發展戀情的愛情故事，車瑞元飾演性格很難搞的天才陶藝家「尹泰俊」，孔燦飾演為了說服尹泰俊而努力的大企業總務科員工「池元英」。編劇為《在你視線停留的地方》申智安，導演為《Peach Of Time》張義順，



《非意圖的戀愛談》去年6月宣布主演，年底就開始進行宣傳，陸續釋出了‎多張令人心動的海報吊人胃口‎（←你不能沒看過><），但都沒有公開播出的平台，近期才確定落腳韓國大型串流平台（OTT）TVING，是TVING繼去年的《致我的星星2》之後再播出BL劇。

▼‎《致我的星星2》（To My Star 2）



TVING已陸續釋出劇組閱讀劇本影片，還有兩支沒有台詞的純視覺預告，預告了也許會有兩對CP即將誕生，另一對是元泰民（原名元衡薰）飾演的「高浩泰」，一個像無業遊民但認真生活的男子，道允飾演的「東希」則是尹泰俊親近的朋友。看了這些影片，YouTube與Theqoo網友目前都稱讚《非意圖的戀愛談》「視覺絕了」，更有人直呼根本是「顏值美食店」、「顏值派對」。



《非意圖的戀愛談》將在17日韓國時間中午12點於TVING獨家公開。



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