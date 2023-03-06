郑敬淏谈「公开恋爱」的好处：可以和秀英一起去想去的任何地方，自由自由！拿下最佳男主角奖就求婚XD

「欧巴做了最擅长的事」，秀英这样评价男友郑敬淏的演技。

郑敬淏和影后全道嬿主演的《浪漫速成班》正式落幕，郑敬淏在其中扮演男主角「崔直说」，补课界的明星讲师，在戏中和学生妈妈大谈恋爱，最后迎来圆满大结局。



戏外的郑敬淏也是爱情、事业双丰收。 主演的电视剧从《陷入纯情》，到《火星生活》，再到《机智牢房生活》、《机智医生生活》，部部反响火热，让观众看到了郑敬淏在演技上的无限可能。 爱情上，郑敬淏和爱豆女帝-少女时代成员秀英热恋11年，感情十分稳定，公开恋爱丝毫没有阻碍两人的感情。 此前郑敬淏曾经表示过若自己拿下「最佳男主角奖」的话就会向女友求婚，他也调侃表示「我好像拿不到哎」。



郑敬淏和秀英也是粉丝们很爱催婚的一对，虽然他俩一直对这个话题十分小心谨慎，但11年的爱情长跑中从未传出过分手传闻，郑敬淏带著一些自豪表示：「公开恋爱也蛮好的，不管去哪儿都可以一起去，可以自由自由不受拘束，很舒服。 」日前，韩国intiz网站就有网友公开了这对情侣的「目击谈」，两人穿著情侣LOOK出街，据网友爆料称郑敬淏一直护著女友，不停唠叨「小心脚下」，绝对是贴心好男友。



치열행선 앓는 와중에

치열 본체 정경호 수영이랑 데이트 목격짤 ♡ pic.twitter.com/pZD85jSs2n — min (@_780312_) February 19, 2023

郑敬淏的父亲郑乙永是韩国知名导演，身为儿子的他非常敬重父亲，表示是父亲让他想要成为更好的人，自己的心愿就是能够和爸爸合作，哪怕不是主角都可以。

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