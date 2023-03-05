《离婚律师申晟瀚》以7.2%顺利启航并刷新JTBC历代最高首播收视率！TOP 5里有2部是曹承佑主演作品

曹承佑的号召力！小编刚看完第1集，感觉挺不错的，不少片段会「噗哧」一笑XD

於昨晚（4日）迎来首播的JTBC新周末剧《离婚律师申晟瀚》，由《金科长》、《Run On》李在勋导演执导，《戏子》、《男朋友》、《三十九》刘英雅编剧执笔，曹承佑、金成钧、丁文晟、韩惠珍等主演。海外的观众们可以通过Netflix收看。

该部作品改编自网漫《神圣的离婚》，剧情描述专业离婚律师申晟瀚（韩语中可译为「神圣的」，由曹承佑饰演）所遇到的曲折离奇的故事，也将呈现所谓「离婚」、这条艰难的道路上所遭遇的种种。第1集以7.2%顺利启航，并刷新JTBC历代最高首播收视率。

目前JTBC韩剧历代首播收视率排名TOP 5依序为：《离婚律师申晟瀚》（2023年周末档，7.2%）、《夫妻的世界》（2020年金土档，6.2%）、《财阀家的小儿子》（2022年金土日档，6.0%）、《薛西弗斯的神话》（2021年水木档，5.6%）、《Law School》（2021年水木档，5.1%）。而曹承佑在其中分别主演《离婚律师申晟瀚》和《薛西弗斯的神话》，可以看出他的号召力。

小编看完第1集的感想是：可以追！曹承佑与剧中两位好友金成钧、丁文晟的互动，有趣又幽默（和金成钧分泡菜那里忍不住爆笑XD）；而韩惠珍这条故事线似乎还有不少发挥空间，也很好奇曹承佑之后与韩惠珍会不会有更多互动。另外，《离婚律师申晟瀚》预计播出12集。

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