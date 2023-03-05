《三流之路》后在《眼泪女王》二搭！粉丝问：「从金智媛的劈腿前男友变为弟弟的心情是？」郭东延这样回应XD
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《三流之路》后在《眼泪女王》二搭！粉丝问：「从金智媛的劈腿前男友变为弟弟的心情是？」郭东延这样回应XD

韩剧   2023年3月5日   星期日12:56   Hui  

（封面图源：IG@kwakdongyeon0）

小编超期待金智媛和郭东延的「财阀姐弟」！

（图源：HighZium studio、Goldmedalist）

《爱的迫降》朴智恩编剧与《黑道律师文森佐》金熙元导演将携手打造新作品‎《眼泪女王》‎，并找来金秀贤、金智媛在剧中饰演「夫妻」，华丽的编导和演员阵容，备受关注。

而在《眼泪女王》中，金智媛有位弟弟，找来曾在《三流之路》中特别出演的郭东延。当时，两人在剧中饰演「情侣」。不过郭东延后来劈腿了，两人也走上分手一途。

听闻金智媛与郭东延「二搭」，剧迷们激动了，找出两人分别於《继承者们》与《黑道律师文森佐》里「贵气逼人」的模样。这对姐弟的颜值太高、气场太强，一起出现在宴会上绝对秒杀全场！

（图源：IG@kwakdongyeon0）

郭东延通过个人Instagram与粉丝们进行互动，被问到：「从金智媛演员劈腿的前男友变成弟弟，心情是？」他手写回应：「人生就像万花筒..悠远的前世啊..！」

（图源：IG@kwakdongyeon0）

＋）另外，有粉丝问：「就和我交往2年，可以吗...？」幽默的郭东延回覆：「现在是百岁时代，为什么就2年？」太有趣了！XD

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