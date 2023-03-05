《離婚律師申晟瀚》以7.2%順利啟航並刷新JTBC歷代最高首播收視率！TOP 5裡有2部是曹承佑主演作品

曹承佑的號召力！小編剛看完第1集，感覺挺不錯的，不少片段會「噗哧」一笑XD

於昨晚（4日）迎來首播的JTBC新週末劇《離婚律師申晟瀚》，由《金科長》、《Run On》李在勳導演執導，《戲子》、《男朋友》、《三十九》劉英雅編劇執筆，曹承佑、金成鈞、丁文晟、韓惠珍等主演。海外的觀眾們可以通過Netflix收看。

該部作品改編自網漫《神聖的離婚》，劇情描述專業離婚律師申晟瀚（韓語中可譯為「神聖的」，由曹承佑飾演）所遇到的曲折離奇的故事，也將呈現所謂「離婚」、這條艱難的道路上所遭遇的種種。第1集以7.2%順利啟航，並刷新JTBC歷代最高首播收視率。

目前JTBC韓劇歷代首播收視率排名TOP 5依序為：《離婚律師申晟瀚》（2023年週末檔，7.2%）、《夫妻的世界》（2020年金土檔，6.2%）、《財閥家的小兒子》（2022年金土日檔，6.0%）、《薛西弗斯的神話》（2021年水木檔，5.6%）、《Law School》（2021年水木檔，5.1%）。而曹承佑在其中分別主演《離婚律師申晟瀚》和《薛西弗斯的神話》，可以看出他的號召力。

小編看完第1集的感想是：可以追！曹承佑與劇中兩位好友金成鈞、丁文晟的互動，有趣又幽默（和金成鈞分泡菜那裡忍不住爆笑XD）；而韓惠珍這條故事線似乎還有不少發揮空間，也很好奇曹承佑之後與韓惠珍會不會有更多互動。另外，《離婚律師申晟瀚》預計播出12集。

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