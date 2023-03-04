《帐篷外面是欧洲2》再集合综艺节目很难看见的名演员们：赵震雄＋崔元英＋权律＋朴明勋前进西班牙！

《帐篷外面是欧洲》自第一季播出后受到热烈回响，演员们以帐篷代替高级酒店，以租车代替火车，以超市食材代替名贵餐厅的欧洲自助野营旅游节目，并且找来鲜少在综艺节目中露脸的演员们，这次第二季则是《信号》赵震雄、《人生胜利组》崔元英、《冠军大叔》权律以及《寄生上流》朴明勋前进西班牙。

在日前的制作发表会上，赵震雄表示自己在节目中负责开车带著大家到处跑，还爆料虽然之前制作组有去场勘，说天气状况不错，但他在两周后真正与大家开车抵达露营地时，当地天气却发生大逆转，赵震雄强烈怀疑是被制作组陷害了，还刻意说非常「感谢」制作单位给他这个机会体验这个考验。



PD也特别说明了这节目《帐篷外面是欧洲》与其他旅游节目的不同之处，以自驾车代替大众运输工具，才能够去到当地许多较少观光客知道的美丽风景地，一些没有自行开车就无法抵达的地点。利用自己去超市买食材代替当地知名餐厅，别有一番背包客深度旅游的乐趣。当然途中也会介绍景点以及美食餐厅，不过也有可能因其他原因而耽误用餐或产生其他变数，比起介绍指定的美食店，旅程中更重要的是累积珍贵而特别的回忆。



赵震雄听到PD的说明马上拿起麦克风说「为何不提前告诉我呢？我也想去指定的美食店，也想住在酒店……」引发全场大笑。他更卖关子说大家收看节目后就会知道了，原本以为是在出演综艺节目，不过到最后都是真实旅程记录，还说工作人员为了照顾他们这些不熟悉综艺的演员们真是辛苦了。赵震雄也表示自己透过这个节目得到许多感触，认为这不只是一趟单纯的旅行，而是真心的体会。《帐篷外面是欧洲2》已在tvN播出中。



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