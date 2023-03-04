《帳篷外面是歐洲2》再集合綜藝節目很難看見的名演員們：趙震雄＋崔元英＋權律＋朴明勳前進西班牙！

《帳篷外面是歐洲》自第一季播出後受到熱烈迴響，演員們以帳篷代替高級酒店，以租車代替火車，以超市食材代替名貴餐廳的歐洲自助野營旅遊節目，並且找來鮮少在綜藝節目中露臉的演員們，這次第二季則是《信號》趙震雄、《人生勝利組》崔元英、《冠軍大叔》權律以及《寄生上流》朴明勳前進西班牙。

在日前的製作發表會上，趙震雄表示自己在節目中負責開車帶著大家到處跑，還爆料雖然之前製作組有去場勘，說天氣狀況不錯，但他在兩週後真正與大家開車抵達露營地時，當地天氣卻發生大逆轉，趙震雄強烈懷疑是被製作組陷害了，還刻意說非常「感謝」製作單位給他這個機會體驗這個考驗。



PD也特別說明了這節目《帳篷外面是歐洲》與其他旅遊節目的不同之處，以自駕車代替大眾運輸工具，才能夠去到當地許多較少觀光客知道的美麗風景地，一些沒有自行開車就無法抵達的地點。利用自己去超市買食材代替當地知名餐廳，別有一番背包客深度旅遊的樂趣。當然途中也會介紹景點以及美食餐廳，不過也有可能因其他原因而耽誤用餐或產生其他變數，比起介紹指定的美食店，旅程中更重要的是累積珍貴而特別的回憶。



趙震雄聽到PD的說明馬上拿起麥克風說「為何不提前告訴我呢？我也想去指定的美食店，也想住在酒店……」引發全場大笑。他更賣關子說大家收看節目後就會知道了，原本以為是在出演綜藝節目，不過到最後都是真實旅程記錄，還說工作人員為了照顧他們這些不熟悉綜藝的演員們真是辛苦了。趙震雄也表示自己透過這個節目得到許多感觸，認為這不只是一趟單純的旅行，而是真心的體會。《帳篷外面是歐洲2》已在tvN播出中。



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