恋爱11年依旧超甜♥秀英新照窗户映出「男友」郑敬淏，网友：「从窗户看到你们在约会、真的太配了」
广告

恋爱11年依旧超甜♥秀英新照窗户映出「男友」郑敬淏，网友：「从窗户看到你们在约会、真的太配了」

明星   2023年3月4日   星期六13:45   Yuan  

（封面图源：IG@sooyoungchoi、tvN《浪漫速成班》剧照）

3日，秀英在IG公开日常生活照，她穿著牛仔外套和长裙，喝咖啡虽然露出调皮的表情，但站著不动时却展现不亚於模特的身高，令人赞叹不已。

（图源：IG@sooyoungchoi）（图源：IG@sooyoungchoi）

不过吸引大家视线的是...窗户上映出的男子轮廓，那就是男友郑敬淏啦！对此，网友们更纷纷表示：「在玻璃窗里看到你在约会」、「两人太配了，希望一直甜甜蜜蜜下去」、「崔直说老师的女朋友」、「秀英一发IG我就看到了，发现郑敬淏已经点赞」、「请长长久久地恋爱吧」、「我看见了在玻璃窗的敬淏欧爸」等等。
（图源：IG@sooyoungchoi）

此前，两人还一起去看田美都的音乐剧，还有网友分享偶遇后记：「那天我见到真人，郑敬淏真的很Sweet，一直在护著秀英，还让她小心脚下。谢幕喝采的时候，突然有人在我后面大叫，一看才发现那是郑敬淏，被认出来的时候也很热情地打招呼。」

而郑敬淏和秀英从2012年9月开始恋爱，在2014年时转而公开交往，今年是相恋第11年。感情一直甜蜜，虽然几乎不在SNS上公开合照，但很多照片里都有对方的存在，像是互拍旅行照、爱犬照等等，两人真的低调又可爱啊！
（图源：IG@sooyoungchoi）（图源：IG@jstar_allallj）

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » 恋爱11年依旧超甜♥秀英新照窗户映出「男友」郑敬淏，网友：「从窗户看到你们在约会、真的太配了」
© 2023 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手