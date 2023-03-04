恋爱11年依旧超甜♥秀英新照窗户映出「男友」郑敬淏，网友：「从窗户看到你们在约会、真的太配了」

3日，秀英在IG公开日常生活照，她穿著牛仔外套和长裙，喝咖啡虽然露出调皮的表情，但站著不动时却展现不亚於模特的身高，令人赞叹不已。

不过吸引大家视线的是...窗户上映出的男子轮廓，那就是男友郑敬淏啦！对此，网友们更纷纷表示：「在玻璃窗里看到你在约会」、「两人太配了，希望一直甜甜蜜蜜下去」、「崔直说老师的女朋友」、「秀英一发IG我就看到了，发现郑敬淏已经点赞」、「请长长久久地恋爱吧」、「我看见了在玻璃窗的敬淏欧爸」等等。



此前，两人还一起去看田美都的音乐剧，还有网友分享偶遇后记：「那天我见到真人，郑敬淏真的很Sweet，一直在护著秀英，还让她小心脚下。谢幕喝采的时候，突然有人在我后面大叫，一看才发现那是郑敬淏，被认出来的时候也很热情地打招呼。」

잠시만

정신이혼미함지금

정경호배우님 옆에 수영언니래요...

제가 오늘 잠실에서 이들의 데이트를...

데이트를 직관한 건가요? https://t.co/YvZ3d5UFxD pic.twitter.com/vstq0g1r9Q — 월 (@wul_dience) February 19, 2023

而郑敬淏和秀英从2012年9月开始恋爱，在2014年时转而公开交往，今年是相恋第11年。感情一直甜蜜，虽然几乎不在SNS上公开合照，但很多照片里都有对方的存在，像是互拍旅行照、爱犬照等等，两人真的低调又可爱啊！



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