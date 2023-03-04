3/10快来！《黑暗荣耀2》精彩片段公开：河度领呛声「你和全宰寯的事我都知道」，朱如炡阴森暗示「这支针可以杀人」！

天啊，第二季感觉比第一季更精彩！单是看这几个片段都感觉鸡皮疙瘩竖起来了！涎镇呐，不用等太久了......

《黑暗荣耀》讲述被校园暴力毁掉灵魂的女人蛰伏多年进行彻底复仇的故事，去年底公开第一季引爆各方好评，三个月来始终热度未退！第二季终於要在3月10日上架，除了Netflix释出的官方预告外，电视综艺《电影的粉丝生活》也抢先公开了几场关键戏份的影片，每一个都让人大呼高能！







先是文同珢助手朱如炡为朴涎镇治疗这场戏。 朱如炡问妈妈：「如果我把手术刀当做刽子手的刀来用，妈妈会反对吗？」 朴涎镇躺在手术床上，朱如炡拿出一支针对她讲话，语气平缓、内容却令人不寒而栗：「你知道吗？ 如果注射前不把空气排光的话，可能会死人哦。」



朴涎镇疑惑地「哎？」 了一声，朱如炡阴森逼问：「你是怎么认识孙慏梧的？」



영화로운 덕후생활에 좀 더 풀린 더글로리2 주여정 pic.twitter.com/UVLquS1dAj — 력매 (@iiideallyyy) March 3, 2023

河度领和朴涎镇这场戏更让人震惊！朴涎镇发现丈夫经常和文同珢下棋、气愤得大喊大叫，河度领言语间却满是对文同珢的痴迷：「初见时好奇，一段时间没见就不禁开始等待，再见面时想赢过她，却被夺走主导权、手足无措。 下棋时那种窒息的瞬间，我也想要拥有。」



朴涎镇斥责说这是出轨行为，河度领轻笑一声放出大招：「你这么讲我是有点委屈，但没有不满。 所以，我才没有过问你和全宰寯的关系啊。」 涎镇震惊！这正面回呛实在太精彩了~



不仅如此，河度领也发现了宝贝女儿的身世秘密。 猖狂的全宰寯也不退让：「你都知道吧？ 我才是艺率的亲生父亲。」 河度领终於忍不住暴揍全宰寯，一直以来对朴涎镇的爱也终於转化成了恨！



하도영 예솔이가 전재준 딸인거 아네 패는거봐 pic.twitter.com/zCwxU4m6PU — (@drama_zip) March 3, 2023

这些片段一公开就令网友超级兴奋：「对出轨想法完全不否认耶！」、「第二季也太有趣了kkk」、「河度领还是那么性感迷人ᅲᅲ」、「多希望河度领和文同珢是主线CP啊」、「好想看河度领崩溃的模样啊」、「下周这时候就看到正片了，超激动啊！」



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