男团 iKON 出身的韩国音乐才子 B.I 首次澳门开骚 3月3日开售丰富福利不容错失

「这是 B.I 第一次来到澳门开骚，希望能为 ID（B.I 粉丝称号）们带来一个惊喜！」

韩国音乐界杰出音乐人 B.I 金韩彬将於4月30日在澳门举行《B.I 2023 ASIA TOUR [L.O.L：THE HIDDEN STAGE] IN MACAU》，为澳门以至香港等地区的 Kpop 爱好者和粉丝带来一场难忘的演出。B.I 今次的亚洲巡演将由曼谷作为起点，历经马尼拉、雅加达、台北、新加坡等城市，最后一站则来到澳门。主办单位万星国际娱乐文化表示：「这是 B.I 第一次来到澳门开骚，希望能为 ID（B.I粉丝称号）们带来一个惊喜！」



B.I 金韩彬是一位杰出的韩国歌手、Rapper、词曲创作人和音乐制作人，他以其独特的音乐风格和深刻的歌词获得了广大乐迷的喜爱。这位年轻音乐人在短短的时间内就创造了多首热门歌曲，如 《Illa Illa》、《COSMOS》和《Be I》等，这些歌曲都成为了韩国音乐中的经典作品。当然，观众们更可以澳门站巡演中，听到 B.I 现场演绎TOUR同名专辑《Love or Loved (L.O.L)》内的多首新歌，令人期待。



为了回馈观众们的爱戴，B.I 亦准备了丰富的粉丝福利，跟幸运儿作近距离接触！最吸引的首推 SOUND CHECK 彩排福利，可让 ID 们在正式演出前，亲身看见 B.I 进行各样准备。另外，还有 GROUP PHOTO 团体照福利，让观众们跟 B.I 一起合照，为他第一次来到澳门举行巡唱，留下美好回忆，以上两种福利只需购买$1,888 (VIP)门票就保证到手，相当吸引！而在演出后，也有 GOODBYE 再见福利，可以给歌迷和 B.I 作最后道别。之后，B.I 还预备了 SIGNED POSTER 签名海报，希望有更多粉丝能感受他的暖男情怀。



《B.I 2023 ASIA TOUR [L.O.L：THE HIDDEN STAGE] IN MACAU》将在「澳门百老汇」- 百老汇舞台举行。想好好把握购票机会，粉丝们请记下3月3日星期五这个重要日子，中午12时《B.I 2023 ASIA TOUR [L.O.L：THE HIDDEN STAGE] IN MACAU》门票就会在[澳门百老汇] 网站公开发售。票价分为：$1,888 (VIP)、$1,288、$888，相关福利和名额可参考附图。不想错过B.I在港澳地区第一次个人演出，就要准备好3月3日抢票啊！



想知道有关更多 B.I 澳门站巡演的相关资讯，可留意主办及协办单位的微博、FB 和 IG 更新，以及新闻公布。



《B.I 2023 ASIA TOUR [L.O.L：THE HIDDEN STAGE] IN MACAU》

日期：2023年4月30日（星期日）

时间：晚上7时正

地点：「澳门百老汇」- 百老汇舞台

门票：港币HKD/澳门币MOP $1,888 (VIP) / $1,288 / $888

售票时间：2023年3月3日（星期五）中午12时起

售票平台：https://www.broadwaymacau.com.mo/

经纪公司：131 Label

主办单位：万星国际娱乐文化

粉丝福利：

- 彩排：购买价值VIP HKD/MOP $1,888门票者

- 团体照（每组20人）：购买价值VIP HKD/MOP $1,888门票者

- 再见环节：所有购买价值VIP HKD/MOP $1,888门票者及购买价值HKD/MOP $1,288门票者中抽选450人

- 签名海报：购买价值VIP HKD/MOP $1,888 门票者中抽选100人及购买价值HKD/MOP $1,288门票者中抽选100人

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