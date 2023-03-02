《玩什么好呢？》刘在锡私下揪《无限挑战》班底cover TEEN TOP影片曝光！预告要重聚啦！

《玩什么好呢？》（玩甚么好呢）新一集EP.174展开了新计画，灵感来自一支不知道从谁手上流出的影片，可能要让刘在锡组全新的爱豆团体！

事情是这样的，朴PD拿到一支影片，影片竟是刘在锡和好友们私下练舞的画面，从未公开过！画面中可见有Haha、昶熙、世熙、世镐、在锡、光熙、炳宰练舞，练习TEEN TOP的〈To you〉。

刘在锡又害羞又生气到底哪来的，但还是娓娓道来为何会突然练舞。他回想当时，似乎正值Covid-19大肆影响综艺界的时候，他找了一群熟人自掏腰包练舞，想在中秋节发布cover影片，结果因为拍摄那天柳炳宰接触了确诊者无法赴约，最后不了了之。



讲著讲著刘在锡似乎有些感慨，提到最初拍《玩什么好呢？》也是「想和孩子们聚在一起做些什么」，而他找来跳舞其中的梁世炯、曹世镐、黄光熙与Haha是《无限挑战》成员，刘在锡坦言《无限挑战》突然结束「我们也觉得很突然」：「我对成员一直都有愧疚与感谢的情感，当然不是因为这样（才跳舞），总之刚好那个时机聚在一起。」



听到刘在锡这番话，朴PD当然要帮他圆梦了！决定加上刘在锡在《藉口罢了》不公开的私藏曲，似乎要推出全新的爱豆团体！

《玩什么好呢？》下集预告，刘在锡介绍自己是促销经纪公司的「JS」，让其他成员变成练习生，柳炳宰、曹世镐、梁世炯、南昶熙与黄光熙也加入！这群来宾加上《玩什么好呢？》原有成员刘在锡与Haha，就是cover TEEN TOP〈To you〉原班人马啊！（最后小编极力敲碗：在锡你也要跳啊！）



▼刘在锡等人cover vs原版TEEN TOP〈To you〉



▼预告



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