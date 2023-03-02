男團 iKON 出身的韓國音樂才子 B.I 首次澳門開騷 3月3日開售豐富福利不容錯失

「這是 B.I 第一次來到澳門開騷，希望能為 ID（B.I 粉絲稱號）們帶來一個驚喜！」

韓國音樂界傑出音樂人 B.I 金韓彬將於4月30日在澳門舉行《B.I 2023 ASIA TOUR [L.O.L：THE HIDDEN STAGE] IN MACAU》，為澳門以至香港等地區的 Kpop 愛好者和粉絲帶來一場難忘的演出。B.I 今次的亞洲巡演將由曼谷作為起點，歷經馬尼拉、雅加達、台北、新加坡等城市，最後一站則來到澳門。主辦單位萬星國際娛樂文化表示：「這是 B.I 第一次來到澳門開騷，希望能為 ID（B.I粉絲稱號）們帶來一個驚喜！」



B.I 金韓彬是一位傑出的韓國歌手、Rapper、詞曲創作人和音樂製作人，他以其獨特的音樂風格和深刻的歌詞獲得了廣大樂迷的喜愛。這位年輕音樂人在短短的時間內就創造了多首熱門歌曲，如 《Illa Illa》、《COSMOS》和《Be I》等，這些歌曲都成為了韓國音樂中的經典作品。當然，觀眾們更可以澳門站巡演中，聽到 B.I 現場演繹TOUR同名專輯《Love or Loved (L.O.L)》內的多首新歌，令人期待。



為了回饋觀眾們的愛戴，B.I 亦準備了豐富的粉絲福利，跟幸運兒作近距離接觸！最吸引的首推 SOUND CHECK 彩排福利，可讓 ID 們在正式演出前，親身看見 B.I 進行各樣準備。另外，還有 GROUP PHOTO 團體照福利，讓觀眾們跟 B.I 一起合照，為他第一次來到澳門舉行巡唱，留下美好回憶，以上兩種福利只需購買$1,888 (VIP)門票就保證到手，相當吸引！而在演出後，也有 GOODBYE 再見福利，可以給歌迷和 B.I 作最後道別。之後，B.I 還預備了 SIGNED POSTER 簽名海報，希望有更多粉絲能感受他的暖男情懷。



《B.I 2023 ASIA TOUR [L.O.L：THE HIDDEN STAGE] IN MACAU》將在「澳門百老匯」- 百老匯舞台舉行。想好好把握購票機會，粉絲們請記下3月3日星期五這個重要日子，中午12時《B.I 2023 ASIA TOUR [L.O.L：THE HIDDEN STAGE] IN MACAU》門票就會在[澳門百老匯] 網站公開發售。票價分為：$1,888 (VIP)、$1,288、$888，相關福利和名額可參考附圖。不想錯過B.I在港澳地區第一次個人演出，就要準備好3月3日搶票啊！



想知道有關更多 B.I 澳門站巡演的相關資訊，可留意主辦及協辦單位的微博、FB 和 IG 更新，以及新聞公佈。



《B.I 2023 ASIA TOUR [L.O.L：THE HIDDEN STAGE] IN MACAU》

日期：2023年4月30日（星期日）

時間：晚上7時正

地點：「澳門百老匯」- 百老匯舞台

門票：港幣HKD/澳門幣MOP $1,888 (VIP) / $1,288 / $888

售票時間：2023年3月3日（星期五）中午12時起

售票平台：https://www.broadwaymacau.com.mo/

經紀公司：131 Label

主辦單位：萬星國際娛樂文化

粉絲福利：

- 彩排：購買價值VIP HKD/MOP $1,888門票者

- 團體照（每組20人）：購買價值VIP HKD/MOP $1,888門票者

- 再見環節：所有購買價值VIP HKD/MOP $1,888門票者及購買價值HKD/MOP $1,288門票者中抽選450人

- 簽名海報：購買價值VIP HKD/MOP $1,888 門票者中抽選100人及購買價值HKD/MOP $1,288門票者中抽選100人

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