3月有多部韩剧开播，重磅级演员亮相，还不追？同珢啊，终於等到《黑暗荣耀》Part.2了

正式迈入2023年3月，有11部韩剧将要开播，其中《黑暗荣耀》Part.2复仇归来，你最期待哪一部呢？

1.ENA水木剧《Delivery Man》



开播时间：3月1日

主演：尹灿荣、方敏雅、金玟锡

剧情简介：一部融合了惊悚和浪漫的奇幻剧，生计型计程车司机与丧失记忆灵魂一起满足鬼魂最后愿望。



2. jtbc周末《神圣的离婚》



开播时间：3月4日

主演：曹承佑、韩惠珍、金成均、丁文晟

剧情简介：根据人气网漫改编，讲述专业离婚律师的神圣又波澜万丈的故事。



3.KBS月火《Oasis》



开播时间：3月6日

主演：薛仁雅、张东润、秋英宇

剧情简介：以20世纪80年代到90年代剧变的韩国为背景，讲述为了守护属於自己的梦想和友情，以及人生中只有一次的初恋而奋不顾身的三个年轻人的故事。

4. 主要OTT平台《模拟恋爱》



开播时间：3月9日

主演：李胜奎、李钟赫

剧情简介：两个从学生时代就是朋友，在工作中再次相遇，并一起研制一款恋爱模拟游戏讲述了在职场重遇初恋，破镜重圆的故事。

5. Netflix《黑暗荣耀》Part.2



开播时间：3月10日

主演：宋慧乔、李到晛、林智妍、朴成勋、郑星一等

剧情简介：Part.1原班人马回归，同珢啊，终於等到你回来了！预计复仇大戏将火热上线。

6. tvN周末《潘朵拉：被操纵的乐园》



开播时间：3月11日

主演：李智雅、李相仑、张熙轸、 朴基雄、奉太奎

剧情简介：讲述了一名拥有令人称羡生活的女子在恢复过往的记忆后，为保护自己和家人对随意操纵自己命运的人展开报复的故事。

7. TVING金《非意图的恋爱谈》



开播时间：3月17日

主演：车瑞元、孔灿

剧情简介：改编自同名网路漫画，讲述了从「开始是有意图，但是恋爱是非意图」的谎言开始的关系中，两人成爲真正恋人的浪漫故事。

8. SBS月火《花书生热爱史》



开播时间：3月20日

主演：辛睿恩、厉云、姜勋、 郑干柱

剧情简介：讲述打破所有固定观念的寄宿家庭「梨花园客栈」的主人尹端午和怀有秘密的寄宿生花书生三人帮。 四位青春演绎的清新无邪的神秘浪漫喜剧史剧。

9. KBS周末《真的出现了！》



开播时间：3月25日

主演：安宰贤、白珍熙

剧情简介：讲述了单身母亲与未婚男子围绕著腹中孩子的浪漫故事，是一部成长类韩剧。

10. MBC金土《朝鲜律师》



开播时间：3月31日

主演：禹棹奂、苞娜、车学沇

剧情简介：改编自同名网漫，讲述不良律师姜汉秀刻意诉讼、利用受害者的心，却意外成为百姓的恩人，并被推崇为英雄，最终成长为真正的正义律师的痛快且温暖的故事，是一部结合了爱情、复仇及法律题材的古代版律政剧。

11. TVING《放学后战争活动》



开播时间：3月待定

主演：申譞洙、李淳、 林世美、权恩彬、金基海

剧情简介：改编自同名网漫，故事围绕某一天出现在上空的紫色物体为素材的科幻惊悚剧情展开。

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