《财阀家的小儿子》演员朴智贤展现时尚帅气的美丽：「热爱演戏并且对自己有自信」

演员朴智贤戏剧作品不少，也时常扮演阻断男女主角恋情的第三者，在近作《财阀家的小儿子》中更是以牟贤敏一角而展现出色的演技。近期为时尚杂志拍摄画报的她，更透过不同风格的服装展现傲人身材。

无论是穿上男性化的套装或是展现身材的礼服，朴智贤都能穿出自己独特的风格，也透过拍摄画报时的眼神来传达不同的情绪，无论是刻意无心望向镜头的眼神，或是干练优雅的态度，都展现出不同面向的朴智贤。在后续的访谈中，朴智贤也表现出自己对演戏的热爱以及价值观，她表示对自己有自信是相当重要的一部分，相信自己，也能够在等待的期间消除所谓的不安感。

内心强大的朴智贤更表示，相信自己并接受他人的批评，并非责备而是以正面的角度思考，会感觉更受用，这也是在拍摄现场能够更灵活表现出演技的一种原动力。对於大家称赞她的演技出色，她表示演戏真的太有趣了，她更将演戏视为天职，与自己的个性很符合。她也认为能够把自己热爱的事当作职业，加上获得大家的喜爱，让她相当感慨，并且相信自己能够一辈子演下去。接下来朴智贤也将透过电影《Hidden Face》与观众们见面。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻