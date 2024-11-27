男团出身转战喜剧演员！李鎭赫因先天性心脏病获判免除兵役

李鎭赫於2015年以男团组合UP10TION出道，2019年更参加选秀节目《Produce x101》表现优异却遭到淘汰，未能进入最终出道队伍，因粉丝为其抱不平而揭开了节目作假的真相。李鎭赫近年来也转战戏剧演出，近来出现在喜剧现场SNL Korea的舞台上。

李鎭赫也曾在电视节目中提到自己的先天性心脏病，虽然在出生不久就接受了心脏手术，但对於高强度的运动，仍然是需要多加留意的，他还笑说小时候他以为所有人都跟他一样，胸口有道疤痕，长大才知道那是因为先天性心脏病而留下的。虽然后来知道了自己的病情，但这对於他要成为男团练习生，依旧是必须克服的一大要素，因为他在练习的过程中体力大幅下降，并须随时留意心脏状况。



李鎭赫透露母亲曾担心他的状况，告诉他如果太辛苦的话就别继续了，但他自己却觉得不应该因为这原因而放弃，应该克服，并且每天练习的话可能心脏可以变大，肌肉也更发达一些。主治医师也觉得他透过努力而克服了疾病，非常神奇，李鎭赫自己也相当留意身体状况，表示至今仍每天接受定期相关检查。而今日他被判定身体状况已达免除兵役的等级。



李鎭赫於2019年中断了男团UP10TION的活动，开始朝戏剧方面发展，先后演出《那男人的记忆法》《为何是吴秀才》《没有秘密》等，近来更转战现场情境喜剧，在节目《SNL Korea》中相当活跃。

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