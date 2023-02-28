果然只有自己能超越自己！Super Junior艺声发行SOLO专辑特别版，出现「洗澡小卡2.0」啦 XD

今年1月，Super Junior 成员艺声发行首张SOLO正规专辑《Sensory Flows》。

粉丝们收到专辑后，也纷纷晒出专辑里的小卡，其中有一张是淋浴小卡，果然又在网路上引发热烈讨论，更有不少粉丝都抢著收集这张小卡 XD

슈퍼주니어 예성 솔로앨범 샤워 포카



미친듯 개웃기네 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/nf0YdtoVmp — 연예이슈 아카이빙 (@enter_issue) January 27, 2023

首张专辑的特别版《Floral Sense》在近日发行，除了原本的10首歌曲外，还新增〈Floral Sense （Feat. Winter of aespa）〉、艺声个人版本的〈FloralSense〉和〈Mother〉等3首歌曲。〈FloralSense〉用花表达的爱情，给很多人带来温暖的心动；而〈Mother〉是他亲自参与作词作曲，讲述了最想对母亲说的话。



而特别版专辑小卡也在今日（28日）曝光，竟然出现了「洗澡小卡2.0」，艺声淋著浴似乎还敷著面膜（笑）！这也让网友直呼：「真搞笑，水龙头是拿反著的吗？太搞笑了」、「小卡的主题好多样，粉丝抽卡一定觉得很有趣」、「拍的都不一样，果然很懂粉丝呢」、「我没有想过还会有2.0」等等。

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