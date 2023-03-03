二度确诊失去味觉！李鎭赫被闷坏想念出游时光〜太随兴爱直播遭公司提醒「麻烦注意外型」

暌违近4年再度来台开唱的小太阳李鎭赫，在3月4日登台前夕与媒体进行访谈，相当健谈的他透露了学生时期与好友难忘的旅行，以及自己因为疫情而受到的影响。

疫情可没少折磨李鎭赫，他甚至还二度确诊，也因为这样推迟了首尔的演唱会日程，紧接著就来到台湾开唱，所以准备时间很紧迫，但他仍然透露已经秘密苦练中文歌曲，为了带给大家惊喜的感觉，李鎭赫坚持不愿意透露曲目，只说是大家相当熟悉的戏剧OST作品，明日到场才揭晓谜底。



二次确诊的李鎭赫也透露自己一度失去了味觉，现在虽然已经恢复，但仍感到音域似乎不如以往宽广，体力也稍微差了点，所以仍在努力调养，希望身体能尽快回复以往的状态。



李鎭赫说自己不算会认床也不算不易入睡，但是在旅游时对於睡眠这事情相当要求，外出时除了卧室与厕所必须干净整洁以外，睡觉时还必须鸦雀无声，连冷气运转声都会吵醒他，李鎭赫认为睡一个好觉才能为更好的明天而做足准备，大家也祝他今晚一夜好眠，为明天的演出储存满满活力。



李鎭赫活泼健谈，也很爱开直播与粉丝们直接沟通，被问到是否曾去看过其他明星的直播？李鎭赫笑说因为他很怕对方或其他人知道是他上线了，所以都没去过别人的直播间。还透露公司对他耳提面命，怕他舞台下太过随兴打扮影响形象，请他「出现的时候务必像个人」，担心他私下造型反差过大。



最近正值毕业旅行旺季，李鎭赫也忆起自己与高中死党们的乌龙旅游记，七个同学买了十几人份的烤肉，相约到地铁四号线的终点站「乌耳岛」去玩，凌晨就迫不急待地出发，没想到遇上了台风天！他们最后只好在朋友家把那么多的肉都烤完，为这场没能顺利出发的旅行画下句点。李鎭赫还透露自己在旅程中担任的是「摄影师」的角色，只要有他就有各式各样的欢乐照片。记者们要他现场分享一下出游照，他却说很怕被朋友围剿而作罢。



李鎭赫将於3月4日晚间与台湾粉丝们见面，献唱苦练的中文歌曲，也希望大家多多期待他的演出。



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