黄旼炫出道11年首度挑战SOLO专辑：「第三度出道，将以新人时期的初心活动」

歌手黄旼炫出道11年，除了推出越来越多戏剧作品外，也不忘回归歌手本业，挑战SOLO专辑。他更表示这已是第三次出道，会记得自己新人时期的心情而努力进行活动。

黄旼炫推出自己首张SOLO专辑《Truth or Lie》并在Showcase上表示，虽然自己一边忙著拍摄电视剧，但仍对舞台表演相当渴望。2012年以团体NU'EST出道的黄旼炫，在2017年透过Mnet选秀节目《Produce 101第二季》而进入最终限定组合Wanna One而迎来再度出道的机会，并累积许多人气。Wanna One活动期间结束后，黄旼炫也回到原本所属组合NU'EST积极活动，目前再以个人SOLO第三度出道。



除歌手活动与戏剧演出外，黄旼炫更跨足音乐剧舞台。在如此多元的活动之下，他也表示当然也都会有紧张的心情，本次推出SOLO专辑，黄旼炫认为也是一个崭新的出发点，心情中有著担心也有著兴奋，也会以如同新人时期一般的心情，热情地活动下去。这张SOLO专辑也如同这名称Truth or Lie，包含更多不同面向的黄旼炫，也希望大家来判断歌曲中的他所呈现的模样是真实还是虚假。



黄旼炫也希望透过本次的SOLO专辑展现更多不同面貌，当然他对自己也有著许多想法，平时的黄旼炫大多带给大家温柔、深情的形象，他更想在专辑中呈现一些反转魅力，跨足戏剧的黄旼炫，相信在回归舞台后也能将其他领域累积的经验在音乐上有更多的发挥。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻