《暗黑对决》赵震雄：「我2周就能增胖15公斤」VS金武烈：「减重对我来说比增胖容易！」

演员赵震雄、李星民、金武烈共同为宣传电影新作《暗黑对决》接受时尚杂志访谈，其中赵震雄也提到本次为戏增重的金武烈，更笑说以他的标准来说2周就可以增加15公斤！

时尚杂志Marie Claire的官方YT频道上传了演员赵震雄、李星民、金武烈的趣味访谈，第一个向大家问候的赵震雄，中规中矩地自我介绍著，而之后他看著李星民说：「大家好，我是在《暗黑对决》中饰演顺泰的李星民。」还喃喃自语说：「啊〜原来应该要这样讲啊〜」李星民还偷偷回答「不知道耶〜」互动相当有趣。



演员们进行对於2选1的选项各自发表想法的「平衡游戏」，被问到一整个月都「在家」VS「外出」的选择，李星民跟赵震雄两位大前辈都强烈表示喜欢待在家中，金武烈则说自己依照当下的心情所以选择外出，感觉个性相当不同。而问到三人「会为了吃美食排队」VS「随便吃都可以」，李星民与金武烈都回答「随便吃」，这问题却让赵震雄陷入思考，看来他相当注重美食〜但最后仍不愿进行等待，於是妥协选择「随便吃」。



至於「10年来只扮演善良角色」或是「10年来只扮演反派」这两个选择，三位资深演员们在苦思了很久后，意见再度分歧，李星民选择只演善良角色，而赵震雄与金武烈则是选择反派角色。赵震雄的理由是「反派角色的这个人一定非常努力的在过生活」，李星民也顺势说「我想要活得轻松点」，金武烈则表示「想透过饰演反派角色得到代理满足感」，李星民还反问金武烈「你是比较弱的人吗？」金武烈说「是〜」让李星民有点讶异。



被问到一个月内「增胖15公斤」或是「减肥15公斤」，三人中只有金武烈选择减肥，赵震雄更是自信满满的表示，他根本不用到一个月，2周就可以增胖15公斤了，李星民则说觉得自己2周太短但应该3周可以办到，金武烈则语出惊人表示「我觉得减肥很简单！」年度犯罪动作巨献《暗黑对决》3月17日在台上映！



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