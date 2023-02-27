National Geographic Apparel全新推出增高运动鞋款，连金多美都超爱：舒服又易配衬～♥

喜欢增高运动鞋鞋款的朋友，相信这个绝对是你值得拥有！

一出道就拥有「怪物新人」之称的韩国演员金多美，就算你未听过她的名字，也必定看过她的作品！由《梨泰院Class》到《那年，我们的夏天》，金多美变脸级的演技和能驾驭百变造型的模特身型都让人羡慕不已。身为韩国时装品牌National Geographic Apparel的品牌大使，近日她为品牌拍摄新一辑照片，再次展现独特时尚魅力。



今个春季，National Geographic Apparel一直领先在潮流的尖端，推出多款时尚单品务求帮用家带出个人时尚美感。全新CONTOUR All-Rounder shoes以大范围的春季浅色调为基础，配合撞色线条和标志性的刺绣logo，让鞋款轻松融入个性穿搭，突显春夏清新气色；鞋垫以弹性极佳的EVA物料制成，穿上脚透气舒适，更可以应付运动时的简单步伐，让指尖踏上春天色彩。无论你是运动爱好者、韩风族、上班族、还是只作休闲穿搭，这双All-Rounder shoes必定能为你打造多个个人化造型，从此在时尚领域走上花路！



简约运动鞋流行多年，热度不退反升，因为其极高的可塑性能衬搭不同衣著。National Geographic Apparel今次全新推出CONTOUR系列掌握春季色系趋势，以低饱和度的大地色为主色，颜色疗愈柔和，为你的春天造型增添温暖舒服感。鞋部两侧有撞色线条和3M反光细节点缀，鞋头及鞋面都印有品牌标志性的logo，设计简约和谐但同时富辨识度，无论是上班的知性服装、假日的休闲轻松穿搭，还是少女心满分的粉嫩造型，也能不受限制的广泛混搭。再加上约4厘米的增高鞋底及低鞋口设计，露出脚裸延伸腿部线条，让你穿上后也能拥有逆天长腿。如果想造型更富个人风格，可以搭配品牌不同图案的短袜塑造多变造型，在新一季带你「踏」上全新步伐！



CONTOUR系列不只是颜值担当，也是功能实力派，必定能成为你的运动好拍档。鞋款利用麂皮和网眼不同物料交织，更特意采用弹性极佳的EVA物料制作成透气舒适的鞋垫，务求减少双腿每一步的压力；尤其在跑步时，富弹性的IP中底有效稳定双脚重心，提高稳定及防御性；等高线鞋底的设计更有助加强抓地力、强化防滑功能，让运动员穿著安全无负担；再加上外观混入了最近流行的圆头厚底元素，成功打破传统运动鞋老套的刻板形象，让你在任何时候都能自信迈出每个步伐，展现个人时尚moment 。

CONTOUR all-rounder shoes有五个颜色选择，设男女尺码，在National Geographic Apparel各专门店及官方网站有售。

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