《人生胜利组》李钟元晋升男一号！新剧《夜晚盛开的花》扮演God完美男搭档产后回归李荷妮

在《人生胜利组》（金汤匙）和陆星材因为金汤匙交换人生的李钟元，最新消息要晋升男一号啦！搭档还是正值事业高峰且即将产后回归的《One the Woman》李荷妮。

MBC全新电视剧《夜晚盛开的花》是部讲述一到夜晚就翻墙而出的15年守节寡妇「如花」，和四大门内所有人都垂涎的神秘男从事官「秀浩」，翻墙越线的「蒙面夫妻双重生活」。

李钟元将饰演禁卫营从事官「朴秀浩」，拥有出色的武艺实力，头脑又聪明完全是「朝鲜版God完美男」，在遇见蒙面寡妇如花（李荷妮 饰）之后卷入意想不到的事件，毫无意思误差的人生产生剧变。朴秀浩一角原本因为害怕失去珍贵之人，所以努力的不与任何人建立特别关系，却因为胆大的如花，不知不觉跨越了自己设下的界线，是个有反转魅力的角色



李钟元自演出《了解的不多也无妨，是一家人》就开始崭露头角，这几年演出《机智的医生生活2》与《人生胜利组》，知名度跃升。他在《人生胜利组》饰演「黄泰勇」一角受好评，曾被某日刊评选为2023年最佳新星十人之一，如今很快就要在《夜晚盛开的花》晋升男一号大展魅力（有一说《人生胜利组》是双男主，但不可否认新戏重要程度肯定会增加）。



‎李荷妮先前已确认出演《夜晚盛开的花》，因为是产后回归之作，特别受到瞩目。该剧以下半年播出为目标，正在加紧制作中。



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