《文明特急》Jaejae体验男团TXT宣传期的一天，光用看得就觉得爆累！！没看过主持人这么没活力的

偶像这职业真的太累人了～～～，尤其是宣传期的回归，有够惊人。（主持人闭著眼睛体验完）

热门网路综艺节目《文明特急》迎来了五周年特别企划！主持人Jaejae亲自体验偶像生活的24小时，这一期的主人公就是近期以新歌〈Sugar Rush Ride〉回归的人气男团TXT！！！



在 TXT 回归秀的结束后，晚间21:20开始体验，当时 Jaejae 还活力满满，得知主持人和工作人员们都要一起，成员们露出了恶魔的微笑，热烈欢迎著大家。



▼上期完整节目：（建议设定一种字幕后，自动翻译成中字观看）



回归秀完后，成员们要回去练习新歌，卸妆又重新化妆，然后再赶去SBS录制《人气歌谣》除了是事前录制外，还有排练舞台在其中，因为成员们要不停检视自己在舞台上的表现。



期间，也不是在休息室里等待就好，还要不停制作许多要亮相给粉丝们看的影片和照片，还有舞蹈挑战，各种交流，不断地补妆，利用空闲时间吃东西或补眠，甚至连睡觉的时间都没有。



Jaejae 如同第六位成员一般，过程的等待和穿插活动也让她感受到巨大的疲累感，她甚至只是体验，不是真正下去一起唱跳，真的没看过她这么没有活力的模样啊。



当天，成员崔然竣还必须主持节目，是当中最忙的人。

▼下期完整节目：



看完这场体验节目后，是不是更加佩服偶像们在回归期时的满满活力了呢？粉丝们的鼓励，真的会变成偶像们活动的泉源，大家一定要记住啊。

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