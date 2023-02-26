刘亚仁体内检出3种违禁药，一年内注射异丙酚多达73次！所属社：未收到警方确认

据韩国多家媒体报道，鉴定机构在刘亚仁毛发中发现除大麻和异丙酚外还有第三种违禁药物，而单是2021年，刘亚仁注射异丙酚的次数就多达73次，平均每月6次。

根据韩国食品药物安全处（以下简称食药处），刘亚仁从2021年1月4日至12月23日注射异丙酚（俗称牛奶针）共计73次，总用量达到4400ml。 针对刘亚仁的逮捕令中也记载了这一内容。



国立科学搜查研究院对刘亚仁毛发进行精密鉴定后发现，除了异丙酚和大麻之外，还有第3种毒品类成分也呈阳性反应。 对此，刘亚仁所属社表示已多次询问警方但都没有得到回复、一直只有媒体报道，因此无法发表相关声明，但如若被传唤必将诚实配合调查。



目前警方已没收刘亚仁的两部手机进行数位证据鉴识，稍晚将以嫌疑人身份传唤调查。

刘亚仁凭电影《思悼》和《收尸人》斩获青龙、百想、亚洲电影大奖三大影帝，且是韩国史上第二年轻的青龙影帝。 刘亚仁已拍好3部新作品原计划今年内公开，分别是电影《终极对弈（曾译名：胜负）》《HI. FIVE》及Netflix剧集《末日愚者》。其中以超能力人类为主题的《HI. FIVE》投资超过200亿韩元，目前相关工作只得全面停摆。





韩国网友（1，2）无不对这一消息感到震惊：「这还只是2021年的，去年很可能更频繁」、「单是牛奶针就5天一次，再加上另外两种药，有几天是清醒的？」 、「河正宇也不过9个月注射19次」、「这程度真的不会猝死吗」、「日常生活没问题吗」、「一直没被抓到都很神奇」、「可惜了他的才华」、「身边人可能都需要检查」。



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