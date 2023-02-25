《木偶的季节》傲娇木偶终於读懂季节的真心！玉神临时被抓「当演员」，好一出豪门兄弟狗血大戏（EP.9）

MBC奇幻爱情剧《木偶的季节》上周开播，一个是杀人的死神、一个是救人的医生，「生死与夺罗曼史」即将展开！

剧中的死神「木偶」每隔99年来到人间降下天罚，不同的是，这一次遇见了拥有神秘能力的望诊医生韩季节。 第9集里，木偶以为季节不记得昨晚的事，没想到她正憋著一肚子火！XD



*以下包含《木偶的季节》第8集关键剧情！



我们同居吧！

金必洙发现木偶对季节的命令都会乖乖服从，打算笼络季节作为对抗木偶的底牌。 木偶觉得季节一个人太危险，必须对她进行24小时监视保护，最简单的办法就是同居！但傲娇的木偶不承认喜欢季节，就连主动亲她这件事都故意不提，季节感到莫名其妙，只以为又遇见一个渣男。



我们一样没出息

季节带木偶做催眠治疗时自己也试了一下被催眠，木偶趁机问出真心话：原来季节很缺乏自信，担心木偶对她的真实模样幻灭所以不肯同居。 木偶虽对谈恋爱的直觉很迟钝，但内心温柔体贴：拉著玉神演了一出豪门兄弟阋墙的闹剧，然后委屈无力地坐在病床上，可怜巴巴求季节陪在他身边。

季节顿时被戳中心声：原来木偶并不是远在天边的星星和白天鹅，而是和她一样没出息，让她感到安心和开心，也终於答应同居提议。



目击者

与此同时，韩哲的调查也有了进展：黑熊派的一个小弟目睹了木偶杀死老大的过程，一旦他从昏迷中醒来，口供将对木偶十分不利。



下集预告里，木偶和季节开开心心开始同居、还帮她过生日，但韩哲很快发现姐姐的交往对象是杀人嫌犯，季节和木偶都陷入两难。 《木偶的季节》 每周五六播出，香港观众可在黄Viu煲剧平台追看！



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