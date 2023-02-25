不爽分手就拖进小巷掐晕！韩男偶像被曝光约会暴力、曾出演选秀节目《I-Land》，所属社第一时间宣布退团！

今日淩晨有网友在韩国论坛发帖称朋友遭到约会暴力、险些丧命，施暴者前男友是现役偶像团成员，愤怒网友立即挖出当事人身份！

爆料者自称受害人朋友，表示受害人和男偶像交往3个月后想要分手，对方於是抓著她的衣领拖进小巷、企图抢走手机丢掉，还掐住脖子令她昏倒：「如果不是周围的人帮忙，我的朋友也许已经不在这世上了。」 表示有伤害诊断书作证、朋友已做过笔录，因看不过去男方继续若无其事地当艺人、且仍有粉丝喜爱而上网曝光，还附上朋友和男偶像交往期间的多张甜蜜合照、报警简讯回执、聊天截图等。



帖文内容立即引起众多网友愤慨：「因为被分手就掐人脖子？ 拜托这种人不要在媒体露面」、「居然还有粉丝护航？ 醒醒吧......」、「掐到昏倒的程度已经是杀人未遂吧？」 、「居然是因约会暴力出名」。 虽然爆料合照都已做模糊处理，但网友仍很快挖出男方身份：去年5月出道男团BLANK2Y的成员李荣彬。



李荣彬是队内第一主唱，曾参加2020年的Mnet男团选秀节目《I-Land》，但在第一部份就被淘汰。





舆论发酵后，BLANK2Y所属社今日下午立即发布公告，表示经确认李荣彬确实是当事人、已决定让他退团，从今天开始，BLANK2Y的宣传活动将由其余成员继续完成。



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