《二十五，二十一》配角表现亮眼！苞娜、崔显旭和李宙明都接到主演，期待他们的新作品！

大热剧《二十五，二十一》除了主角金泰梨、南柱赫表现亮眼外，配角的演技也毫不逊色！苞娜、崔显旭和李宙明，通过实力让更多人看见，他们都陆续接新作品啦！

苞娜与禹棹奂搭挡古装剧《朝鲜律师》将在3月底播出，这部改编自同名网络漫画，讲述父母在审判中丧命而想要对此复仇，在这样的过程中经历各式事件而逐渐成长为一位真心为百姓服务的真正律师。剧中她饰演真心关心自己的国家和人民的公主「李妍珠」，隐藏身份与「外知部」姜汉秀（禹棹奂 饰）合作解决各种案件，古装造型真的超美的！



崔显旭去年在《弱美男英雄》饰演拥有直率、自由的灵魂的「安秀浩」，展现强烈存在感，还出演「大势新人女团」 Newjeans 的 MV〈Ditto〉，也参与《D.P：逃兵追缉令2》的拍摄。



日前，他收到《闪烁的西瓜》男主角出演提案，该剧讲述模范生CODA少年，透过一间可疑的乐器行穿越回过去后，遇到了与他同龄的父亲成为好友，还和神秘的少女展开了初恋的青春成长剧，有望与薛仁雅＆厉云展开合作！



而「班长」李宙明也收到《沙子也能开花》（音，모래에도 꽃이 핀다）女主角出演提案，该剧讲述曾经是摔跤神童的金白斗和小时候是孩子王的吴有京，再次相遇而展开的愉快活泼的人情浪漫喜剧。李宙明有望饰演首尔警察厅调查部调查3系所属警长「吴有京」一角，男主角「金白斗」有望由张东润出演。



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