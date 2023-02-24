继《Penthouse》系列后！金顺玉编剧新作《7人的逃脱》也确定季播，由严基俊、黄正音、李准等主演！

今日（24日）据韩媒 동아닷컴 报导：「SBS新剧《7人的逃脱》已经确定季播，并决定进行第二季的拍摄，现在正在拍摄第一季。」随后SBS方面也回应正在准备第二季。

《7人的逃脱》讲述一个少女的失踪交织著无数的谎言和欲望，牵涉其中的七个人遭遇重大事件后发生的故事。由严基俊、黄正音、李准、李侑菲、申恩庆、尹钟焄、赵胤熙、赵在允、李德华等出演。

剧中，严基俊饰演韩国最大电信平台的代表「马修・李」、黄正音饰演电视剧制作公司的代表「金罗熙」、李准饰演黑社会出身的危险男人「闵道赫」、李侑菲饰演 富裕家庭出身的偶像志愿生「崔高恩」、申恩庆饰演妇产科医生「车珠兰」、尹钟焄饰演演艺企划公司Cherry娱乐公司的代表「杨振模」、赵胤熙饰演美术老师「高明芝」、赵在允饰演德善警察署的警察班长「南哲宇」、李德华饰演人称「方会长」的著名房地产富豪「方哲成」。



而《7人的逃脱》是金顺玉编剧和朱东民导演继《皇后的品格》、《Penthouse》系列之后，再次合作的作品。前作《Penthouse》系列从2020年10月到2021年9月通过三季播出大获成功，《7人的逃脱》他们也将再次挑战季播，第一季预计在今年9月播出。

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