228连假不怕闹剧荒！Disney+必追韩剧快收藏　李圣经、孙锡久陪你过假日

随著228连假到来，爱追剧的人可不能放过这4天好机会！由 Disney+ 独家播出的新剧一档接一档，这次要介绍连假必追韩剧，除了有霸榜南韩 Disney+ 的《地下菁英》第二季热播中外，更有高颜质担当、长腿 CP 的李圣经与金英光的虐恋故事《原来这就是爱啊》也在微甜热播中啦！连导演都忍不住说：「拍戏时眼神流露的爱太自然，让人不禁怀疑「是不是真的有在交往」的感觉！」，更别忘了值得一看再看的神剧《千元律师》、集结暴力与美学的《异感追击：连瞳》、精采绝伦的宝藏韩剧《灾后调查日志》！



李圣经、金英光的相遇



不同於令人心情沉重的复仇情节，李圣经在新剧《原来这就是爱啊》中再度展现浪漫剧女王的气势，在一片黑暗中打造出虐心的爱情元素！为了把失去的一切夺回来，她在剧中饰演直来直往的宇宙一角，决心要毁掉仇人之子、由金英光主演的孤独企业家冬辰。为了获取情报，宇宙进入冬辰的公司，不料却因此受到误解，她向冬辰说出「比起被带了自己好几年的人背叛、被才来3个月的工读生背叛，应该比较不痛吧？」狠狠刺中冬辰的心，也让冬辰对这位冷酷的女孩，多了一份心思。

金英光大晒超狂背肌



只能说编剧非常懂女性粉丝的心～在《原来这就是爱啊》第二集中，已经被宇宙警告被盯上的冬辰，在家里洗澡时突然听见门外有急促的敲门声，他蹑手蹑脚地走到厕所外面，当镜头从他的背后拍摄时，可以看见金英光招牌的超壮背肌正在闪闪发光中！过去已经在《命定之人》中展现过好身材的他，这次在《原来这就是爱啊》同样也没让粉丝失望，不管从正面看还是背面看，都是大发的健壮体格。



必看地下菁英 2 孙锡久英语实力



虽然第一季让粉丝等了一阵子，但孙锡久在《地下菁英》第二季展现超强存在感，不只戏份重，更火速展现超优秀的英语实力。饰演吴承训的他，为了缉拿由崔岷植饰演的「赌场枭雄」车武湜，一路从韩国追到菲律宾，更与当地警方合作，从斯文的菜鸟警察转变成火爆正义使者。其中最惊喜的莫过於他的流利英语，过去曾在美国、加拿大念过书的他，再次开口说英文果然让人惊艳，更被剧组大赞韩文英文都是母语级别，不妨趁著这个连假，把性感大叔的魅力好好追完！

徐泰锡死法梦回《犯罪都市》



相信喜爱《地下菁英》的剧迷都知道，导演姜允成一炮而红的作品来自於电影《犯罪都市》，而这次的主要演员中，饰演徐泰锡的许成泰，在最后遭到毒蛇群起咬死，正好呼应他过去在《犯罪都市》中，是一位掌管毒蛇帮、绰号也是「毒蛇」的小巧思！也因此韩网有影迷笑称「原来这是毒蛇被毒蛇咬死的故事！」

第二季不只步调紧凑剧情紧张，还可以看到孙锡久在两季之间的强烈转变，以及由南韩国宝影帝崔岷植饰演的车武湜，究竟在第二季中会如何从神坛跌落人间，而他这次是否可以顺利脱困？或是这场人生赌局将就此翻盘结束？光想像就超期待！

三大神剧一次补齐

不只《原来这就是爱啊》、《地下菁英》，Disney+ 不可不提到的《千元律师》、《异感追击：连瞳》、《灾后调查日志》都是值得一刷再刷的神剧！无论是古灵精怪的律师南宫珉、还是第一次演变态杀人魔就上手的高庚杓。若你喜欢紧凑的救援剧情，一定要看看时隔近两年回归小萤幕的金来沅饰演的热血刑警。







除了以上介绍的5部作品外，3月Disney+ 即将上档的新剧《潘朵拉：伪造的乐园》更是来势汹汹！由李智雅、李相仑主演的反转复仇剧，集结《妻子的诱惑》及《Penthouse》系列金顺玉团队中的编剧玄智珉、以及《One the Woman双重人生》导演崔英勋执导，这也是李智雅与金顺玉继《Penthouse》之后的再度合作，有望再度看到血流成河的场面。

另外今年期待度最高的《浪漫医生金师傅3》真的要回来了！一样由第二季的原班人马回归，在过去韩网外流的《浪漫医生金师傅3》摄影棚平面图中，竟然多出一个「恩彩宇镇家」，看来李圣经跟安孝燮这对高颜值的医界情侣档，要晋升到同居阶段了吗？更多精彩内容，一定要锁定Disney+！

Disney+ 独家热播《地下菁英2》、《原来这就是爱啊》，每周三下午4:00 上架新集数

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