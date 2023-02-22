李泳知透露《虽然没准备什么菜》即将回归！网友敲碗新一季超强嘉宾：秀智&NCTMark在玹&EXO伯贤

李泳知担任MC的网路谈话节目《虽然没准备什么菜》去年10月宣告暂停更新，对於何时重启却没有下文。 近日有网友通过IG向李泳知留言询问，终於获得了肯定的答复！

《高等Rapper3 》冠军出身的李泳知作为rapper实力不容小觑，在谈话和搞笑方面的天赋更令人惊艳。 除了参与《Biong Biong地球娱乐室》《玩什么好呢》等综艺，李泳知还有担任单独MC的网路谈话节目《虽然没准备什么菜》，每次邀请不同艺人做客聊天，以最「简陋」的下酒菜聊出最爆笑有趣的内容、展现艺人最真实可爱的一面，每一期都吸引几百万甚至上千万人观看，大受好评。 去年10月《虽然没准备什么菜》公开Jin特辑之后进入休息期，直到最近都没有新消息。



这名网友近日在IG Story询问：「我很喜欢你的采访节目，有计划回归吗？」 获得李泳知答复：「很快！会带著惊人的首位嘉宾回来。」 让不少为网友瞬间兴奋，纷纷对嘉宾人选开始猜测和许愿！



目前韩网呼声最高的是秀智，因为李泳知IG不久前follow了她，而且秀智的新剧《李斗娜！》前两天也刚刚杀青。



李泳知订阅了不少艺人的Bubble，包括NCT Mark和在玹等等，这两位还和李泳知一起拍过challenge影片，也让不少人期待：



NMIXX海嫄和Bae也是不少观众的敲碗对象：



此外还有人提名SEVENTEEN队长S.COUPS、EXO伯贤、aespa Karina等等：







《虽然没准备什么菜》有两个YouTube频道，李泳知似乎与第一个频道的持有人发生不愉快，於是在去年6月「净身出户」、开辟了第二个频道继续更新，目前订阅人数已超过200万，预计新一季也将通过这一频道公开。



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