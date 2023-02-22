Super Junior希澈发言曾引争议，用行动坚决立场：为校园霸凌受害者捐款1亿韩元

Super Junior希澈本月上旬因为关於校园霸凌（校园欺凌、校园霸凌）的发言陷入争议，昨（21）日他付诸行动捐款，再次表现自己反霸凌的立场。

青少年霸凌预防基金惠「绿树」昨日向各大韩媒表示，希澈捐赠了1亿韩元（234万台币；60万港币），赞助受害的青少年们的治疗与复健。

希澈透过绿树基基会传达：「希望对校园霸凌受害青少年有所帮助。校园霸凌受害者一生都受到精神和肉体上的创伤，希望不要再有青少年为霸凌所苦，所以决定捐款。」金基会理事长对希澈的善举表达谢意，表示会尽最大的努力替受害者找回原本的日常。

希澈本月上旬作客崔君的直播节目「Afreeca TV」，由於谈到校园霸凌（校园欺凌、校园霸凌）时言语过於激动飙出脏话，还同时提及形象良好的车银优，以及曾卷暴力事件的Super Junior前队友强仁，引发争议。13日‎他为粗暴言行道歉，但认为自己在校园霸凌的立场上没有错，此次捐款也显现了希澈立场坚决。

*相关报导：SJ希澈直播酒醉发言「强仁是男子汉」、炮轰霸凌：「车银优一定会揍霸凌者」，韩网爆炸：HYBE不整治吗？／

‎SJ金希澈对直播爆粗口一事道歉！并表示：「对於学校暴力和特定网站的辱骂，我认为我没有错」

▼Afreeca TV直播片段



▼希澈道歉声明



如同希澈当时的言语，韩国网友对於希澈的捐款也有两种截然不同的看法，有人开酸「用钱解决收拾残局」、「还和暴力之人有交情，用钱来平息吗？」、「恢复艺人形象，投资1亿是值得的」，有一些人则认为捐款本身就是好事，况且他不是真正做错的罪犯，更有网友直接对杠持反面意见的网友：「在房间角落写恶评的人凭什么骂金希澈，校园霸凌会消失吗？写恶评装正义。」「金希澈比写恶评的孩子们好，他为校园霸凌受害者捐款，房间里的酸民为受害者做什么？」（‎网友讨论来源）

另外，他在Afreeca TV提到自己缺阵Super Junior 2018年印尼雅加达亚运会闭幕表演，是因为要参加崔君生日会一事，也被放大检视，但后来有网友发现完整直播里，希澈是在澄清当时有媒体误会他是去参加生日会，而他确实是因为腿伤无法坐飞机，因为不喜欢美谈所以没有强烈为该报导澄清。

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