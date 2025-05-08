南宫珉×全汝彬携手参加新剧《我们的电影》剧本围读，演绎限时爱恋感动人心

南宫珉与全汝彬将携手出演SBS全新金土剧《我们的电影》，化身电影导演与患病女演员，展开一段无法延后的爱情故事。 剧组於5月8日公开剧本围读现场，包括李雪、徐贤宇等实力派演员也到场参与，气氛热烈。

《我们的电影》由《窥探》、《没有人知道》、《操控》等作品的李正钦导演执导，剧本则由韩佳恩与姜景敏共同执笔。 故事讲述没有明天的电影导演「李在夏」（南宫珉 饰），与只剩今天可活的演员志愿生「李多音」（全汝彬 饰）之间一段不容错过的爱恋。

南宫珉饰演的「李在夏」是一名为了克服过去创伤、投身新创作的导演。 南宫珉在剧本围读中展现出细腻的情感与强烈的存在感，角色魅力十足。 全汝彬则饰演患有罕见疾病、乐观坚强的「李多音」，以轻快语气和可爱举止，呈现出一个活在当下、充满生命力的角色。

两位主演在剧中将展开一段疗愈彼此伤痛、逐渐相爱的过程，深刻的情感线预计将打动观众的心。 南宫珉表示：「我觉得这会是一部非常棒的作品，等待好剧的观众请务必锁定收看。」全汝彬则说：「怀著既紧张又激动的心情开始拍摄，希望这部像礼物般的作品能早日与大家见面。」

此外，李雪将饰演电影圈顶级明星蔡书英，徐贤宇则饰演电影制作人夫胜元。 剧组相关人员表示：「请期待这些角色之间充满人情味的互动与温暖的陪伴。」



SBS新剧《我们的电影》预计将於下月首播，献上一段令人动容的爱情之旅。

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