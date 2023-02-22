李瑞镇：「如果《瑞镇家》失败的话，可能会换成《叙俊家》」罗PD还爆料职员正在制定创业计划！

今日（2日）tvN新综艺《瑞镇家》的制作发布会在网路上公开。

包括罗暎锡PD在内，李瑞镇、郑有美、朴叙俊、崔宇植、BTS V（金泰亨）都出席，而此次制作发表会因出演者日程问题进行事前录制。



《瑞镇家》是继《尹食堂》之后的第二部连锁餐厅综艺，那么《有美家》、《叙俊家》、《宇植家》或《泰亨家》有机会出来吗？对此，罗PD表示：「与其说我们有计划，不如说是他们有自己计划，社长不在的时候，他们自己正在制定创业计划，据我所知，有很多没有社长的聊天室。」引发现场一片笑声。



晋升爲「社长」的李瑞镇也收到很多祝贺，在没有尹汝贞的情况下开设新餐厅，让他表示：「我年纪也大了，不能一直跟在谁手下工作吧？经过长时间的思考，我终於独立了，最大的优点是不用看眼色，能随心所欲工作，真的是太好了！」他还预告说：「如果这次《瑞镇家》不行的话，可能会马上换成《叙俊家》。」怎办...突然有点期待朴叙俊当社长了 XD



此前，大家出演《出差十五夜2》时，V 还爆料：「社长只有生意好和看他吃泡面的时候才会笑。」其他人看起来似乎对社长有点「不满」，好期待24日《瑞镇家》播出，看他们到底经历了什么啊！



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