《代理公司》昔日恩师成强敌！处处受打压让李宝英怒丢辞呈！下周最终回可望上演大逆转（EP.13 - 14）

[有雷]《代理公司》本周收视率再度创下自身最高，李宝英与生母相遇后，渐渐让工作与生活找回平衡点，脱离药物与酗酒。但却意外得知昔日恩师前辈加入的对手阵营，一回到公司便从她的团队开刀，气愤之余，更信守承诺丢出辞职信！

以下为防雷线



《代理公司》上演兄妹之争，姜汉秀得知妹妹姜汉娜（孙娜恩饰）与下属朴次长互有好感，先是想尽办法公开羞辱朴次长，接下来则是与朴次长谈条件，只要他顺利与汉娜结婚，就能得到3000亿韩元的报酬以及其他补偿，即使条件如此丰厚，朴次长却不愿意成为汉娜的弱点，於是他毅然请辞离去，希望汉娜能在这场战争中胜出。



崔常务带著钱找上了昔日被他赶出公司的刘正锡，他是高雅仁（李宝英饰）的前辈与恩师，但自己开著个小店赚不了什么钱，加上女儿要结婚了又该有笔花费。高雅仁虽然贴心送上美丽又昂贵的婚纱，崔常务却是让刘正锡可以在VC旗下饭店的高级宴会厅举办婚宴。条件是刘正锡回到公司担任高层，等待高雅仁离开就可接替她的位置。



高雅仁虽然惊讶，在公司内自然不能表现得太过惊慌让小人得志，高层会议上崔常务与恩师立刻将炮火对准高雅仁，先是解散了她建立的优秀团队，再开除刚刚才找到归属感的小秘书。连续出招让高雅仁措手不及，她表明虽然理解前辈为了个人利益所做的选择，但无法原谅。前辈对她欲言又止，看似有其他的目的，是否计划来个大反扑呢？



崔常务始终在想办法将高雅仁赶走，於是发动VC最大的客户宇元集团中止执行中的广告专案，让公司6个月内无法达到50％的业绩成长，高雅仁就必须离开公司。朴次长的离开让汉娜心情大受打击，早已没了以往身为集团公主的意气风发。不过这也让高雅仁重新决定与汉娜在平等的地位上携手合作，汉娜动用了自己私人的方式让宇元集团广告重新执行。但高雅仁仍觉得仅剩下三周，自己的承诺恐怕无法兑现，而丢出了辞职信。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻