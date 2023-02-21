《放羊的星星》「阿星」和「天騏」真的合體了！劉荷娜來台遊玩同框林志穎：「我人生中最棒的作品」

韓國演員劉荷娜2007年曾到台灣拍攝《放羊的星星》在海外開啟知名度，近日她來到台灣遊玩，如粉絲所願真的見了當年的男主角林志穎。

由於身為球星的老公李容圭在台灣隨隊春訓，劉荷娜也抽空帶著兒子來到台灣旅遊，從南玩到北，一張張台灣的景點照與美食照讓台灣人備感親切。

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有網友喊她的角色「阿星」興奮留言：「阿星回故鄉了！」也有網友詢問她是否會和「天騏」林志穎見面，當時她還用中文回應：「不可能吧！」因為林志穎剛好在台灣，有人認為這是阿星和天騏睽違十多年「最短的距離」，很遺憾兩人沒能見面。



不曉得這件事是不是傳到了林志穎或是製作人林玉珊耳裡，有人促成了阿星與天騏的見面，就在今天！劉荷娜稍早發布與林志穎、林玉珊的合照，用中文寫下：「相隔十六年終於見到的天騏，跟製作『放羊的星星』偉大的玉珊姐，依然很帥氣♥ #放羊的星星 #我人生中最棒的作品」



貼文馬上吸引許多劇迷留言，表示兩人組成的「仲夏夜之星」、「放羊CP」是童年回憶，還有人直接大哭不敢相信兩人時隔16年還能同框，或說2023年必須再看億萬遍《放羊的星星》了。

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