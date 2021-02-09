《放羊的星星》的「夏之星」刘荷娜和家公的关系好得会枕在公公的腿上！

女演员刘荷娜在家中和公公的互动让不少韩国人陷入了沉思。

说起刘荷娜，她和林志颖主演的那部《放羊的星星》可以说承载了许多人满满的回忆，其影响力丝毫不输如今大火的偶像剧。 刘荷娜扮演的夏之星也是一炮而红。 2011年刘荷娜与相恋6个月的棒球运动员李荣奎结婚，并於2013年产下一子，之后她就全身心退居幕后照顾老公孩子，当起了贤内助。 最近刘荷娜在个人IG上公开的一段录像再次让她成为焦点。



她写道：「大家在婆家的时候是不是也会枕在公公的腿上。 婆婆不在家的时候正好发现一条我很喜欢的、婆婆的虎纹睡裤，立刻穿上，无意识的刮痧中，感谢老公隐藏的相机。 」



刘荷娜的这一举动让不少网民看了表示震惊，毕竟把腿当枕头这件事情可能亲父女之间都未必能做到，更别提对方还是公公了。 因此很多人看到相关新闻之后都在下方的表情栏里选择了「无语」（因NATE网站已关闭留言板块，仅留下表示心情的图示而已），无声地表达著自己满心的疑惑和不理解。

当然也有很多网友表示刘荷娜的这一行为很可爱，纷纷在IG里留言称：「荷娜性格真好，一看就很受公公喜欢」、「我还以为是父女呢，太羡慕这种和睦的家庭了」、「枕在公公腿上，太有趣了」等。

「图：IG@hahana111」

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