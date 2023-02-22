全智贤&孙兴慜两大顶流现身时装周梦幻同框：女神美貌疯狂营业，状态超赞♥

顶流同框，这种合影真的很少见。

2023伦敦时装周迎来最后一天，韩国著名球星孙兴慜和韩娱圈顶流女神全智贤一同出席了Burberry秋冬新品发布会，两人合影，迎来梦幻同框瞬间！！！



孙兴慜目前效力於英超的Tottenham球队，因球技出色，被赞「亚洲足球第一人」，在韩国体育界享有非凡的地位。 全智贤就更不用说了，全民女神，韩娱顶流，从《我的野蛮女友》到前几年风靡全亚洲的《来自星星的你》，全智贤一直有著超高人气。 当天的时尚秀上，两人都穿著Burberry风衣出席，瞬间成为现场的焦点，被韩媒和网友们称作是「跨界顶流的相遇」、「历史性的会面」，可见大多数人都震惊於两名顶级明星的同框。



아니 전지현 손흥민 그냥 그거 아냐? 밀랍 인형 그거 사진 아님? 생각하지도 못한 조합이랔ㅋㅋㅋ pic.twitter.com/1gDwvWHFMw — 비누 (@ssoap_d) February 21, 2023

前几日，全智贤为出席这次时装周经由仁川机场出国的街拍图也在韩国引发不小的关注。 清早就抵达机场的她装扮随性又经典，身穿Burberry中长风衣，内搭白色T恤及深色直筒宽裤，脚踩运动鞋，配饰上则选择了同品牌的V棉质渔夫帽和格纹背包，戴上口罩更是低调。 全智贤也以素颜出镜，素净却也气场满满，果然是「千颂伊本人」！



진짜 이게 얼마만에 보는 전지현 공항사진이냐 pic.twitter.com/A6n3uPQRJ7 — 이브 (@ev___hjk) February 19, 2023

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻