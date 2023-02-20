《放羊的星星》「阿星」刘荷娜「回台湾」会球星老公李容圭，IG秀多张游玩照超亲切

韩国女星刘荷娜近日携子来到台湾与老公李容圭相聚并游玩，受到许多台湾网友欢迎。

刘荷娜曾来台湾与林志颖主演三立偶像剧《放羊的星星》，在韩国海外打开知名度，后来回韩国演出过连续剧《糟糠之妻俱乐部》、《松药局的儿子们》，也和李沇熹、东方神起昌珉主演过SBS迷你剧《天堂牧场》。2011年，他与韩国职棒选手李容圭结婚后息影，不过会在IG上分享生活。



韩职培证英雄（Kiwoom Heroes）一、二军球队高阳英雄日前来到台湾高雄桥头春训，其中就包含一军主力李容圭。16日有网友发现刘荷娜发布IG限时动态透露前往台湾，下飞机在机场还差点忘记拿行李。



这几天，刘荷娜就和丈夫、儿子展开台湾行，从高雄玩到台北、新北平溪，浏览她的限时动态与贴文可见台湾许多景点、夜市与餐厅美食，对台湾人来说肯定非常亲切。



许多《放羊的星星》剧迷看了兴奋喊：「阿星回故乡了！」，还发问：「会不会和天骐（林志颖）见面？」虽然刘荷娜没有回应，但她在一篇贴文传达了自己小小的遗憾，特别用中文写下：「虽然没能去阿星家所在的『垦丁』，很伤心……」



不晓得有没有台湾网友遇见明星夫妻俩与孩子呢？「Carter的异想视界」分享签名照，刘荷娜还签中文名字呢！加上她上述中文内容的发文，显见当年学习的中文还记得啊！



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