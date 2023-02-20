《放羊的星星》「阿星」劉荷娜「回台灣」會球星老公李容圭，IG秀多張遊玩照超親切

韓國女星劉荷娜近日攜子來到台灣與老公李容圭相聚並遊玩，受到許多台灣網友歡迎。

劉荷娜曾來台灣與林志穎主演三立偶像劇《放羊的星星》，在韓國海外打開知名度，後來回韓國演出過連續劇《糟糠之妻俱樂部》、《松藥局的兒子們》，也和李沇熹、東方神起昌珉主演過SBS迷你劇《天堂牧場》。2011年，他與韓國職棒選手李容圭結婚後息影，不過會在IG上分享生活。



韓職培證英雄（Kiwoom Heroes）一、二軍球隊高陽英雄日前來到台灣高雄橋頭春訓，其中就包含一軍主力李容圭。16日有網友發現劉荷娜發布IG限時動態透露前往台灣，下飛機在機場還差點忘記拿行李。



這幾天，劉荷娜就和丈夫、兒子展開台灣行，從高雄玩到台北、新北平溪，瀏覽她的限時動態與貼文可見台灣許多景點、夜市與餐廳美食，對台灣人來說肯定非常親切。



許多《放羊的星星》劇迷看了興奮喊：「阿星回故鄉了！」，還發問：「會不會和天騏（林志穎）見面？」雖然劉荷娜沒有回應，但她在一篇貼文傳達了自己小小的遺憾，特別用中文寫下：「雖然沒能去阿星家所在的『墾丁』，很傷心……」



不曉得有沒有台灣網友遇見明星夫妻倆與孩子呢？「Carter的異想視界」分享簽名照，劉荷娜還簽中文名字呢！加上她上述中文內容的發文，顯見當年學習的中文還記得啊！



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