孔明服役中也能「被製造話題」！弟弟NCT道英擔任頒獎典禮主持人，模仿哥哥出糗撞牆壁XDD

演員孔明和男團NCT道英是韓國演藝圈著名的兄弟檔，孔明目前正服兵役中，沒想到還能因為弟弟道英有話題，因為道英模仿了他的著名糗事！

回顧2019年百想藝術大賞，孔明以賣座喜劇電影《雞不可失》入圍電影部門最佳男新人，誰知道才剛在大眾面前打招呼、讓媒體拍完帥氣照片，他轉身下台就撞背板出糗！原來是因為媒體《演藝家中介》想採訪他，但他無法留步，邊打招呼邊離開，然後就撞上了身後的牆……



4年後，昨（18）日道英擔任Circle Chart Music Awards 2022主持人，他IG上更新了一則貼文，看似正經的後台照藏了一支影片。影片中他邊走邊向媒體打招呼，接著轉身撞牆，重心不穩踉蹌！因為他標記了哥哥孔明，一看就知道在模仿哥哥的糗事，稱讚他太有才、表示因為兄弟倆快笑瘋，孔明也認證了道英的模仿留言：「ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」



‎Theqoo論壇上也有網友因此複習他倆的兄弟情，PO了一系列他們小時候的合照，大部分的人都說很可愛、爸媽一定很驕傲，但有網友首次得知兩人是兄弟很驚訝呢！



▼快來看孔明&道英撞牆影片，道英跌得更誇張了XDD



▼除了模仿哥哥跌倒，孔明這次當主持人，‎與(G)I-DLE薇娟的「心碎比心」‎亦相當有話題性XD

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