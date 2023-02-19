《木偶的季节》木偶的桌子被扔了！都教授强势回归、坚决不走，留给木偶的时间只剩7天（EP.7）

MBC奇幻爱情剧《木偶的季节》上周开播，一个是杀人的死神、一个是救人的医生，「生死与夺罗曼史」即将展开！

剧中的死神「木偶」每隔99年来到人间降下天罚，不同的是，这一次遇见了拥有神秘能力的望诊医生韩季节。 第7集里，死过一次的都教授重回阳间，如果他不肯让出身体，木偶寻求解脱的计划就要再次泡汤。



*以下包含《木偶的季节》第7集关键剧情！



最想见的人

因为韩季节急於救人时的呼唤，都镇宇从黄泉路上重返人间，代替木偶回到了自己的身体。 都镇宇对过去42天没有记忆，逐渐意识到自己死过一次，而且最爱的人是自己、最想见到是未来的自己，决心这一次不论如何都要珍惜生命，把季节当符咒一起活到老。 木偶在阴间听到这番话又急又气，却无可奈何。



站稳脚跟

朴忠成向都镇宇询问名单的事，都镇宇想起上次就是被这名单害死，坚称名单没什么内容，为翻案而装死偷生40天的朴忠成顿时感到空虚又委屈。 都镇宇刚复活时不小心得罪了烤肉店老板一家，再次相遇时老板对他和季节的医院破口大骂，都镇宇为了在居民中间站稳脚感，主动提出免费帮老板一家体检; 还丢掉了木偶在医院的专属旧木桌，劝季节忘记过往向前看。



韩哲以监控录像为证据逮捕都镇宇、质疑他是杀人凶手，都镇宇意识到这是木偶所为，百口莫辩。 好在玉神的律师帮他找来同一时间另一地点的影像记录，以不在场证据成功保释。

限时回归

都镇宇身为亡者，49天之内就会灵魂消散肉体腐坏，届时木偶失去附身之处也就无法获得雪熙那句「爱你」，99年才等到一次的解脱机会眼看又要泡汤。 角神出主意给季节戴上电子手表、紧急暗号设为「木偶你快回来」，打算让季节再次召唤木偶回归。 这时宗植潜入医院翻找文件，同一时间来到医院的季节遇到了计划外的危险！



下集预告里，都镇宇软磨硬泡求韩季节让他留在人间，季节并不喜欢他、也知道他其实不喜欢自己，只能回应道：「我没有帮你的资格。」 季节从回收中心找回木偶的桌子，大喊：「木偶，你快回来啊！」这次出现在她面前的，究竟是都镇宇还是木偶呢？《木偶的季节》 每周五六播出，香港观众可在黄Viu煲剧平台追看！



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