《Trolley：命运交叉点》一家人戏外超有爱♥ 朴喜洵杀青与金贤珠双双哭成泪人儿，「南智薰」告白弥补遗憾

SBS月火剧《Trolley：命运交叉点》本周一二已完结，对於剧情内容，观众或多或少有遗憾，然而戏外的剧组可是相当温暖、相当有爱的。

《Trolley：命运交叉点》最后一支花絮收录了主演群杀青幕后，主演们传达杀青感言不乏「剧组相处融洽」、「合作很幸福」，而在朴喜洵与金贤珠杀青的场面更是能体会到。

朴喜洵最后一场戏是第15集南中道在书籍修复室向金惠调坦承「失误」，并恳求让他继续推行《南宫率法》。这场极度压抑的戏，让朴喜洵杀青后和金贤珠相拥，双双哭成泪人儿。金贤珠独自拍摄全剧最后一幕时，已杀青的朴喜洵还特意到场献花，两人再次拥抱。



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剧中南中道与金惠调的家庭可说是家破人亡，但戏外朴喜洵与金贤珠、一双儿女郑泽铉与崔明彬可是度过了一段幸福时光。

从第一集拍到最后一集，饰演女儿南润曙的崔明彬在终映当天发布了一家人合照，写道：「能和这么好的人一起度过，非常感谢。为了守护珍贵的人而面临各种困境，希望《Trolley》这段时间打动了观众。非常感谢一直以来关注且喜爱润曙的人们，曾一起走过的我的家人，我爱你们♡」



戏分不多但推动著剧情，饰演儿子南智薰的郑泽铉也发布了和爸爸妈妈的合照写下：「南智薰的妈妈、爸爸，我爱你们♥️」短短一句话彷佛弥补了剧情遗憾。特别的是，其中一张照片是郑泽铉与金贤珠相隔十年的合照对比，2013在古装剧《宫中残酷史－花的战争》里，郑泽铉也是饰演金贤珠儿子啊！



随著《Trolley：命运交叉点》剧终，一家人正式分别，不过朴喜洵与金贤珠正再续前缘拍摄新剧《先山》‎呢，不晓得有无感情戏呢？

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